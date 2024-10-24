住爸媽買的房！男友想同居「邀一起租屋」　她聽1要求傻了

▲原PO住在爸媽買的房子內。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

幫忙出房租合理嗎？一名女網友發文表示，她目前住在爸媽買給她的房子裡，男友則在學校附近租屋，不過對方近日就問她是否有意願搬到租屋處一起住？如果要住的話，願意負擔多少房租？聽到這番話，她實在不想住一起了，幫男友分房租是合理的嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友叫我幫忙出房租，合理嗎」為標題發文，提到她現在住在爸媽買給她的房子，裡面已經裝潢好了，不過距離學校30分鐘。對於路程，她其實覺得無所謂，但是想要同居的男友卻覺得太遠。

男友目前租的小套房約2、3坪，可距離學校只要10分鐘。原PO起初告訴男友，她真的比較想住在自己家，但如果對方實在想要一起住，她可以開學後再搬到租屋處。豈料男友聽聞後，便問原PO要付多少房租？稱原PO家很有錢，應該不可能住免費的？

▲原PO有免費的房子住。（示意圖／取自Pixabay）

原PO其實真的不想付錢，或說不想和男友同住了，因為她明明就有免費的大房子住，結果現在為了陪男友而住小套房，卻要分房租，這有合理嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那就不要跟他一起住」、「你有大房子管人家怎麼講，再來你男友只是想找分母吧？你幹嘛委屈自己去住小套房」、「他超噁心，只是想找分母，你就告訴他你不想一起住，輪流去對方那邊住幾天就好，不要委屈自己」、「你自己家有剛裝潢好的可以住，去住他的小套房，還要幫他負擔房租，他吃相也太難看了吧」。