岡山車站完工通車開始收費　末站房價站穩3字頭

▲岡山路竹延伸線第一階段岡山車站6月30日起試營運，9月1日開始收費。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

睽違12年，高捷又有新車站通車，岡山路竹延伸線第一階段岡山車站6月30日起試營運，9月1日開始收費，據統計，每天平均搭乘人數接近3000人次，假日超過3400人次，9月開學後通勤人數增加，運量應可再提升，帶動區域發展，專家表示，末端站房價站穩3字頭。

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高雄捷運在南岡山站2012年底通車後，睽違12年，岡山站通車。高雄市捷運局表示，高雄捷運紅線岡山車站（RK1）於6月30日起試營運，為鼓勵民眾搭乘，捷運岡山高醫站（R24）至岡山車站（RK1）路段推出免費搭乘培養客群，9月1日開始收費。

捷運局指出，岡山車站緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，屬大岡山地區交通樞紐，試營運以來，每天平均搭乘人數接近3000人次，假日超過3400人次，2日為收費後第一個上班、上學日，尖峰時段搭乘人潮湧現，預計9月開學後通勤人數增加，運量應可再提升。

年份 件數 均價 2024 162 件 33.4 萬 2023 337 件 33.1 萬 2022 154 件 31.9 萬 2021 225 件 20.75 萬 2020 377 件 16.15 萬

▲岡山區預售大樓近年房價。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，近年來岡山成為北高雄發展重點區域之一，不但有S廊帶引進高科技產業，商場、連鎖品牌也陸續進駐，區域發展潛力高，也帶動捷運運量不斷攀升。

根據高雄實價網指出，今年岡山區預售大樓均價為33.4萬元，與2020年均價16.15萬元相比，近5年已出現一倍的漲幅。

謝哲耀分析，岡山近年有不少建設、開發，房市熱度也逐漸升高，但新建案不多，且因供給有限，連捷運紅線最末端的岡山車站，房價漲幅明顯，3~4年前還有機會用1字頭價入手，如今價格已全面上揚。

且上漲趨勢仍尚未結束，像是附近的87期重劃區建商取得土地成本高，已有新案出現4字頭，未來該區新案均價應會站上每坪40萬元，隨著商圈發展的雛形逐漸展現，房價易漲難跌。



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