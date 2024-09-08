建商代銷購屋族一起喊苦　限貸發威新案來客減3成　

▲台中房市在經歷多頭搶房潮後，8月中開始買氣降溫。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

銀行房貸鬧錢荒，房貸申請難度提高，台中房市在經歷多頭搶房潮後，8月中開始買氣降溫，也出現建商、代銷、購屋族一起喊苦的情況，專家分析，近期受央行管控影響，房市搶貸、貸不到、貸款利率變高等訊息頻傳，對於房市來說勢必產生壓抑作用，買氣恐怕降溫到年底。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

主攻成屋銷售的房仲業者透露：「這個月真的差很大！就算有成交結案也要多2個月，買氣信心度受到很大影響。」預售案場也因民眾購屋心態轉趨保守，來客數與買氣銳減3成，甚至部分更達5成。

▲民眾目前進到銷售按場最關心的竟是房子何時交屋？示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

台中大型代銷業者指出：「新案場近期賞屋客銳減3成以上，民眾最關心的竟是房子何時交屋？若是過去受到通膨影響先動工的案子，購屋客猶豫、擔心貸款卡關的意象相當明顯。」

而開發商也不遑多讓，中小型建商感嘆表示：「土建融資的緊縮會讓開發商大者恆大、小建商式微，房市若缺乏多樣性，只由少數大型開發商經營，對消費者而言並非好事，房價恐會再漲一波。」據了解，中小型開發商在土建融資受限下，不少購地計畫被迫暫緩進行。

▲土建融資的緊縮會讓開發商大者恆大、小建商式微，房市缺乏多樣性，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「近期受央行管控影響，房市搶貸、貸不到、貸款利率變高等訊息頻傳，對於房市來說勢必產生壓抑作用。」直接衝擊的就是買氣縮，恐怕降溫到年底。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮