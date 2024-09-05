星鑽特區地上權招商捲土重來　「不能蓋住宅」在地不看好

▲台南市政府日前再度推出中西區星鑽段地上權招商，分為南、北基地，換算單價約32~34萬。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

遠雄建設6月才剛標下台南中西區星鑽段千坪土地，換算單價120萬元，創台南地價新高。台南市政府日前再度推出星鑽段地上權招商，分為南、北基地，換算單價約32~34萬元，24日開標，專家表示，因排除地上權住宅，雖地段精華，流標機會仍大。

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台南市地政局針對中西區星鑽段2筆「設定地上權」土地招商，分為南、北基地，北基地面積約1628坪，設定地上權底價約5億2771萬元，每坪約32萬元，南基地3088坪，底價約10億5417萬元，每坪底價約34萬元。

本案預計24日開標，該地屬第一種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%、容積率480%，年限為50年，為市中心具有重要發展潛力的建築用地，可規劃為大型商場、國際觀光旅館及一般事務所等使用。

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，附近有台南車站、新光三越、河樂廣場、安平運河等，屬於中西區核心，生活機能發展成熟，具備吸引人口進駐優勢。

項目 北基地 南基地 基地位置 臺南市中西區星鑽段2425地號 臺南市中西區星鑽段2426地號 土地面積 5,381.74m²（約1,628坪） 10,209.76m²（約3,088坪） 使用分區 第一種觀光休閒特定專用區 第一種觀光休閒特定專用區 建蔽率 / 容積率 50% / 480% 50% / 480% 土地權屬 100% 臺南市 100% 臺南市

▲星鑽段招商範圍。資料來源：台南市地政局。（ETtoday製表）

而遠雄建設6月才剛標下星鑽段1467坪土地，單價換算約120萬元，創台南地價歷史新高，由於中西區成交價已有5字頭價格，未來開價可望站上6字頭。陳雨利說：「若以地上權地價換算，約僅市價3折，頗具開發誘因。」

儘管地段精華，該筆地上權土地招商，2022年就曾釋出，以流標收場，台南市地政局表示，本次招標條件包括放寬權利金分期繳付比例、財務能力資格、開發項目及招商文件機制等。

在地代銷分析，此次招商跟2022年的首度招商一樣，排除地上權住宅，得標人只能投資興建觀光旅館、酒店公寓和商業設施等，對業界吸引力大幅降低。

若能像東區平實營區一般，可興建地上權住宅，以目前區域行情預估，至少也有3字頭行情，較能增加脫標機率。

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