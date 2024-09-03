高雄神秘大樓「每層都誘惑」！他喊租房...老司機笑了：每天晚回家

▲高雄七賢一路上的這棟「電信大樓」，被在地老司機調侃每層樓都充滿誘惑挑戰。（翻攝臉書社團「爆廢公社」）

圖文／鏡週刊

高雄市區一棟住商混合大樓，從3樓到7樓，甚至連12樓都掛著引人遐想的招牌，這些招牌上的字眼充滿想像空間，老司機則是一眼就看懂箇中奧秘，這棟大樓獨特的景象，不僅成為當地的新地標，更在網路上掀起熱烈討論，更有人調侃：「每一層樓都是誘惑」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享了一棟大樓的奇特景象，從3樓到7樓，甚至連12樓的外牆上，都掛滿了色彩繽紛的招牌，像是「暖暖」、「嫥漾」、「盈盈」、「品逸」、「星都」、「絕色」、「芭比」、「美麗傳說」等，彷彿一幅絢麗的霓虹燈畫，令人目不暇給。

網友熱議的「招牌大樓」，其實就是高雄市七賢一路上赫赫有名的「電信大樓」。這棟大樓以會館眾多聞名，在老司機圈中可是「艷名遠播」，也因此經常成為警方查緝的重點區域。

原PO貼出照片並說想租房，超過2萬人按讚支持，內行網友紛紛熱議表示，「你租這邊會不會每天都很晚回家」、「這都百年老店了」、「排毒養生館」、「男人的天堂」、「口袋沒錢就地獄了」、「租這裡回家每層停，不知道要多久才到家」、「垂直上下一站式搞定」、「如果搭電梯每一層樓都停，真的很難擋住誘惑欸」。



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