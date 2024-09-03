去年才發生雙屍命案　凶宅「底價」曝光遭酸：估計很凶

▲台南東區有間凶宅，房仲自曝底價427萬元不二價。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區有間凶宅出售，屋內2023年曾發生男女雙屍命案，房仲上網PO出480萬元價格求售，並自曝底價427萬元不二價，遭眼尖網友發現今年5月才以310萬元成交，遭狂酸「估計很凶吧」。

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》PO文求售，根據銷售資料，該物件位於台南東區利東街巷內，為屋齡28年華廈，坪數21.28坪，開價480萬元，並主打「自住首選，買便宜趁現在」，換算單坪約22.5萬元。

有網友開出400萬元議價，原PO也直言，已有投資客喊出400萬元收，底價427萬元不二價，約為開價79折，單價約20萬元。

沒想到被眼尖網友認出，該物件就是2023年9月曾因男女雙屍命案鬧上新聞的凶宅，至今未滿1年，而2024年5月才剛出現轉手紀錄，當時成交價格為310萬元，換算持有短短4個月就加價117萬元出售。貼文曝光後，引來網友疑惑「那賣出了這麽快又轉手了。」也有網友狂酸，「估計很凶吧」。

▲該物件屬於仁和路商圈，商家主要集中仁和路，從早到晚都有消費人潮。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進）

台灣房屋台南東門加盟店菁英店長蔡裕荏表示，該物件屬於仁和路商圈，商家主要集中仁和路，從早到晚都有消費人潮，生活機能相當便利，未來附近也有捷運藍線經過。

區域為早期發展生活圈，華廈屋齡約25~30年，價位依有無車位、屋況不等，無車位單坪成交價20~23萬元，有車位落在23~30萬元，也有不少舊透天，屋齡30~40年，總價1000~1300萬元，透天屋齡20年上下，總價約為1600~2000萬元。

蔡裕荏表示，透天釋出量不多，華廈以剛需自住居多，也有少部分投資客擔心通膨買來收租，30年華廈租金2房落在1萬上下，3房1.5萬元上下，也有包租公看好報酬率入手。

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