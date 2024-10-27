情侶各自和家人住！她提出「1想法」網爆共鳴：真的差很多

▲情侶間是否至少要有一人有獨立住處？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

小情侶交往時，難免會想單獨黏在一起。近日有網友發文表示，她有時候會很想和另一半一起待在一個空間內，但如果沒有這樣的空間，不只見面要規畫行程，有時甚至還要開房間，大家會不會覺得情侶之間，至少要有一方有獨立的住處呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「情侶之間至少要有一方有獨立住處嗎」為標題發文表示，如果和另一半沒有同居，但偶爾想要待在同個空間一起追劇、煮飯、玩遊戲，是不是至少要有其中一方有獨立的住處會比較好？

原PO認為，如果兩人都沒有獨立的住處，除了見面需要特別規畫行程，有時若有需求，也要另外花錢開房間。她透露自己和前任都是各自和家人住，所以過去常覺得少了能單獨相處的時間，有獨立住處是不是更能讓感情升溫？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「完全懂你說的！就只是單純想要膩在一起而已，沒有獨立住處就只能一直想地方去，其實蠻累的」、「完全懂，而且現在那麼熱，真的只想一起窩冷氣房躺床，沒有租屋處真的只能一直在外面跑」、「很現實的問題，有錢就行啊」。

還有網友分享，「我就是有租一間套房，租金平分或是看你們怎麼分，很多時候就是要膩在一起耍廢，而不是一定要約會或開房間，整個月下來不如租」、「先生從大學開始就是自己住，有獨立空間真的差很多，不用一直想要去哪裡，想在租屋處休息就休息」。