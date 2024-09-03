高雄千坪婚宴會館歇業　房東「高雄陳家」月開110萬招租

▲高雄知名婚宴會館「晶頂101海鮮餐廳」2006年開幕，開店18年，是不少在地人家庭聚餐、舉辦婚宴時的首選。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名婚宴會館「晶頂101海鮮餐廳」2006年開幕，開店18年，是不少在地人家庭聚餐、舉辦婚宴時的首選，2018年該店賣給高雄陳家，沒想到今年歇業後，開出月租金110萬元重新招租，信義房屋專家表示，該區以住宅為主，商業氣氛較不濃厚。

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知名婚宴會館「晶頂101海鮮餐廳」，2006年成立，至今已有18年，2018年12月以約6.6億元售出，而該店面原持有人為南和興產，買家則為吉有盛、全有盛2家公司，該公司代表人、股東為陳家3房成員陳園璁、陳田城。

▲憲政路沿線多以透天住家為主，也少有釋出，多以自住為主。（圖／記者張雅雲攝）

而建物前一手持有人的南和興產，就是有南台灣土地公之稱的「高雄陳家」陳啟川家族的資產管理公司，儘管當年出現陳家成員從南和興產手中買地、「左手賣右手」的現象，不過仍秉持陳家「只租不賣」的家訓，從2018年入手至今均承租給「晶頂101海鮮餐廳」。

該餐廳位於憲政路，根據銷售資料，為地上3樓，使用坪數為1019坪，最短租期6年，並強調交通便利、生活機能非常棒，開出月租金110萬元招租。

信義房屋高雄文化店曾哲禎表示，該區屬於早期發展生活圈，屬於武廟商圈範圍，生活機能相當發達，又有台鐵民族站、輕軌科工館站，聯外交通便利，憲政路沿線多以透天住家為主，也少有釋出，多以自住為主，5年內的整棟透天月租金約6~8萬元，1樓店面租金2.5~3萬元。

▲該區屬於早期發展生活圈，屬於武廟商圈範圍，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

區域新大樓成交行情約為37~40萬元，吸引不少在地換屋、二代置產、新婚成家自住需求湧入。

在地仲介透露，該餐廳地坪約1080坪，2018年取得換算地價約61萬元，以土地價格來看已出現飆漲，近年已無大面積素地釋出，至少也要90萬元起跳，算是養地兼收租相當有成。

以店面來看屬於特殊產品，因建坪、地坪大，月租金總價高，也墊高租客門檻，預估連鎖型企業較有機會承租。

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