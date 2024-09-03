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老飯店旅館重建夯　疫後北市收攤29家

▲▼ 長安東路 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市飯店旅館改建夯，統計疫情之後共減少29家。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市飯店旅館改建夯，統計疫情後共減少29家，且2019~2022年北市老舊飯店就有高達21件申請重建，可說是北市飯店最大改建潮。專家觀察，過去陸客大量來台時，北市飯店業生意不錯，但近年市場需求下滑，許多老飯店旅館競爭力不足，紛紛投入改建。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

據北市觀光傳播局資示，3月北市合法旅館家數為614家，若對比疫情前同期則北市合法旅館家數為643家，共減少了29家，主要原因是不少老飯店都搭上危老列車進行改建。

進一步觀察，2019~2022年台北市老舊飯店中就有高達21件申請重建，出現北市飯店最大改建潮，以北市合法旅館家數而言，國際觀光旅館較疫情前減少5家，一般觀光旅館減少3家，一般旅館則減少了21家。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市合法旅館家數統計。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，陸客還大量來台期間，北市飯店業生意不錯，還有背包旅店等經營模式，不過疫情後飯店業生意大受影響，老舊飯店面臨競爭力不足等問題，紛紛投入改建。

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，飯店產權單一，不少業者都選擇走危老，省去都更審議、整合開發臨地的時間，頗具改建效率，而容積計算除了可用基礎容積+危老獎勵的方案外，有些飯店因舊建物原容高，改建能換到更高的容積率，像是老牌五星飯店「台北西華飯店」改建案容積率就達933%。

據最新台北市危老核准名單顯示，中山區「香都大飯店」也投入危老核准，事實上《ETtoday新聞雲》過去就曾報導，富享建設執行長陳明安表示，先前購入飯店旁、長安東路巷內店面，是為了擴大改建基地面積，全案共約240坪，將規劃住宅推建案。

而台北市知名飯店改建案，還包括「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等等。

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關鍵字：飯店旅館改建危老信義房屋曾敬德欣聯建設蕭傑楷

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