新北市商辦需求湧現　中和廠辦交易翻倍成長

▲新北辦公市場上半年交易量達298億元，前3大交易熱區依序為中和區、新莊區及汐止區。（示意圖／新北住都中心提供）



文／中央社

受惠辦公室租轉買、舊換新的市場需求，企業對屋齡較新的辦公室購置動能強勁。信義全球資產公司觀察，新北市辦公市場上半年成交金額近新台幣300億元，近6成是屋齡5年內，中和區辦公市場總交易額居各區之冠。

信義全球資產公司總經理林三智表示，隨著AI、半導體、綠能等產業發展，加上ESG永續經營導向，企業對提升辦公環境、擴充空間需求都將明顯增加，買屋、換屋交易旺盛，熱度也擴展至預售案，預期整體辦公市場將迎接黃金3年。

信義全球資產公司4日指出，統計已揭露的實價登錄資料顯示，新北辦公市場上半年交易量達298億元，年增約34%；其中，屋齡5年內辦公室交易額為170億元，占總交易量57%。

從各行政區來看，前3大交易熱區依序為中和區、新莊區及汐止區。中和區交易額94億元居冠，包括欣欣天然氣砸6.64億元買下遠雄擎光部分樓層；新莊區總交易額54億元、汐止區31億元。

林三智表示，中和為重要產業聚落，公司登記家數達1.8萬家、僅次於板橋區；中小企業進駐帶旺廠辦交易成長，近年也吸引遠雄、華固、國揚等品牌建商購地、推出廠辦產品。

觀察新北辦公市場走勢，林三智說明，隨著辦公商圈租金節節攀升，不少辦公大樓更出現漲租情形，加上土地價格走揚，未來辦公室銷售價格只高不低的預期心理，讓企業更加積極評估購入自用商用不動產，掀起由租轉買的購置熱潮。

另外，新北辦公市場交易主力以新屋為主，林三智表示，從上半年新北辦公室交易屋齡級距來看，屋齡5年內占大宗，顯示市場對新辦公產品有強勁的購置動能，且買方多為具有新北地緣關係的中小企業，購置需求明確，推動市場成交速度有加快趨勢。