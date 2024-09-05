南屯土地交易熱度再起　單元四、五看齊單元二

▲在單元重劃區的發展中，較晚啟動的單元五、單元四重劃區，發展模式有望依循著單元二。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期台中市南屯區土地交易熱絡在重劃區領銜下，不只品牌建商持續補足土地庫存，台中市政府公告9月將標售13期土地，對於南台中發展影響大，在地專家認為，市府標售將引導開發商往南台中移動，也預告著南台中的房市發展將持續看俏。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮

台中市政府公告將於9月19日再度標售212筆抵費地，土地主要在南屯區昌明段、樂田段、楓溪段、南區大慶段等13期重劃區土地，在標售前，市場上就已有數筆大型交易。

此外，國泰建設6月在南屯區單元四，以每坪75萬元的價格購入了1035坪的角地，大陸建設以11.65億元的總價取得南屯區楓溪段的1387坪土地等，土地價格來到每坪84萬元。

▲近期單元五指標「精銳LEAD」即將登場，業者相當看好區域發展。（圖／記者陳筱惠攝）

大型土地交易之所以高度聚焦於南屯區，關鍵在於南屯區發展最成熟，地理位置優越又有完善的交通優勢，仍是品牌建商、特別是北部建商的最愛，以包含部分南屯區的七期重劃區為例，北部建商新美齊（2442）以 38.83 億元取得南屯區惠仁段約 1149 坪建地，換算下來每坪土地價格來到338萬元。

土開業者、得業地產總經理黃博盛分析：「在單元重劃區的發展中，較晚啟動的單元五、單元四重劃區，發展模式勢必依循著單元二，以高端住宅發展為主，成為品牌建商競逐建築作品的場域，目前包括精銳、國泰、惠宇、豐謙、聯悅、大城等知名建商都已購地插旗、陸續推案。」

▲台中市的新興重劃區開發策略緊扣低密度、高綠覆，卻緊鄰都會核心。（圖／記者陳筱惠攝）



而單元五重劃區區域內有1萬3千坪綠地的高鐵新市鎮生態公園，還有全國首座「台中市足球運動休閒園區」，即將於2025年底完工，此外，單元五距離今年六月底動工的「D-ONE 第一大天地購物中心」也不遠。

近期單元五指標「精銳LEAD」專案經理涂凱迪指出：「該案延續公司綠意奢華的品牌精神，規劃大花園大造景與造型宜居陽台，全社區規劃3房純住，尤其『精銳LEAD』基地位於另一座精銳已完工交屋的社區『精銳博』，未來兩座社區將改寫整個街區風景。」

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「台中市的新興重劃區開發策略緊扣低密度、高綠覆，長期吸引自住客、高資產族目光，特別是單元重劃區，緊鄰都會核心，省掉重劃區發展機能時間。」

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？ 專家指：下半年量縮