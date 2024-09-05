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房東棄年收租400萬金雞母　員林整棟肯德基求售1.58億

▲▼ 員林房市,員林火車站,肯德基,彰化員林,商圈,賞屋,看屋照,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲彰化縣員林市中心，民權街上由肯德基進駐的店面整棟7樓建物，房東整棟開價1.58億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／員林報導

擁有穩定租約且大型連鎖業進駐，是不少頂級包租公夢寐以求的事，在員林市中心，民權街上由肯德基進駐的店面整棟7樓建物，房東整棟開價1.58億元求售，換算單坪價格僅33萬元，在地房仲認為開價略為偏高一點，且相當看人買。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌　貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

位於彰化員林市中心，員林火車站前的連鎖速食店肯德基，在地經營超過20年，地點相當核心，不過該建物近期掛網販售，整棟樓高7層，權狀面積478坪，開價1.58億元求售。

▲▼ 員林房市,員林火車站,肯德基,彰化員林,商圈,賞屋,看屋照,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林市中心為南彰化生活機能聚集地，連鎖業者幾乎都已進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，該棟樓單一租客為肯德基，月租金落在34~35萬元，且每3年調漲租金2%，而肯德基租約到2029年，換算下來目前的投報率超過2.5%。

對此，在地房仲邱鴻凱分析：「員林市為南彰化的生活重心，連鎖、大型店家都進駐在員林市，餐飲類幾乎都集中在站前區塊，以該棟建物1.58億元開價來說，雖然開價略為偏高一點，但實際上以目前情況，還在合理範圍，畢竟地點非常優秀，不過以高總價市場來說，仍相當看人買。」

不過據地籍資料顯示，該建物自落成後都是同一間法人持有，且並無貸款，知情人士私下透露房東想出售的原因單純就是資產配置，據透露，目前該棟樓只有租給肯德基，其他樓上則是空租狀態，若未來修整後出租，整棟的投報率將會更高。

▲▼ 員林房市,員林火車站,肯德基,彰化員林,商圈,賞屋,看屋照,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林被譽為有錢人密集度最高的一區，大樓部分新案單價將突破4字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

在地房地產代銷業者則是透露：「員林市確實隱藏富豪很多，也受惠上市櫃公司大老闆、在地傳產自營商許多都住在此處，也讓區域『錢多多』，對於收租型產品單純是看『有沒有人看對眼』而已，以房市來說目前建案供給量與以往持平，惟大樓部分新案單價將突破4字頭。」

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關鍵字：員林彰化肯德基地產房東火車站房市商圈房價

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