台中13期孤島餐廳有伴　第二間店掛醒目「粉紅招牌」

▲13期重劃區越來越熱鬧，位於文心南路上的粉紅招牌寶雅也即將進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中最大型重劃區，13期重劃區橫跨南屯區、南區，為台中市中心難得的重劃區。全區2024年初才開始有建案進場，該重劃區4月才由築間酸菜魚率先進駐，最近同樣位於文心南路上的粉紅招牌寶雅也即將進駐，在地專家認為，文心南路上將來有望複製11期、14期的崇德路模式。

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位於8期重劃區與13期重劃區交界的南屯區文心南路上，在左右兩邊都還是雜草叢生之際，4月由築間酸菜魚率先進駐，據業者表示該店面生意「出乎意料的好」，對於重劃區願景期望值相當高。

▲南屯區的文心南路上，鄰近8期重劃區、也距離中山醫商圈不遠，將來有望複製11期、14期的崇德路模式。（圖／記者陳筱惠攝）

不到5個月時間，餐廳對面多了一間大型連鎖夥伴，才剛掛上粉紅招牌的寶雅文心南店，對此寶雅公關回應：「自年初至7月底目前全台已展27間寶雅，未來會持續努力希望為更多顧客服務 ，到年底還有雙位數的展店目標，文心南店以『poya beauty』的店型展店，以美妝、保養、醫美的販售比例較高。」

對於13期生活圈，資深房仲廖香婷分析：「南屯區的文心南路上，鄰近8期重劃區、也距離中山醫商圈不遠，將來有望複製11期、14期的崇德路模式，行成大型店家搶進的新商圈。」

▲目前南屯區段的13期重劃區，租金行情已經拉抬一波。（圖／記者陳筱惠攝）

目前南屯區段的13期重劃區，租金行情已經拉抬一波，謙仁不動產八期豐樂公園店協理顧浩祥分析：「該區段就像是過去的單元二，擁有好停車優勢，以素地租金來說，高標就落在2千元，有建物的租金行情也隨之水漲船高。」

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