年漲17%！北市新案均單價破120萬　市調曝：4區買得到百萬內





▲統計Q2七都新案平均單價，皆創歷史新高。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

Q2七都新案平均單價皆創歷史新高，其中台北市上漲17%最多，每坪首度飄破120萬元。專家表示，北市新案單價100萬元內個案越來越少，目前來看大多只集中在4大區塊，不過若是單價100萬元出頭，對比新北第一環最高價8、9字頭來說，具有CP值。

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住商機構彙整實登資料，統計七大都會區歷年Ｑ2平均新案成交行情，七都房價皆創單季歷史新高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上半年股房連動效應驚人，且機能成熟的都會區，不分南北各有不少房市話題，致使全台新案均價續創新高。

進一步觀察各縣市， 台北平均新案單價首次突破120萬元，而新北、桃園也雙雙達到6字頭與4字頭大關，不過新竹、台中，Q2新案成交單價分別為49.3、49.2萬元，與去年同期相比漲勢皆不到1成。

▲七大都會區歷年Q2新案平均房價（單位:萬元/坪）。（表／記者項瀚製）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，北市新案房價年增近2成，主要是因為有較多交易於蛋黃區，因此拉高均價，不過北市每坪100萬元以內新案確實越來越少，唯大多集中在新北投、北投復興崗、士林社子、文山政大二期一帶，不過後者已一段時間沒推案了。

賴志昶指出，大新竹地區受高科技產業人才帶動，台中市近年在北屯、西屯及南屯有重劃區與捷運等議題，兩區域房價長年有所支撐，惟近年來區域發展飽和，建商逐漸往房價較低的蛋白區插旗，致使新案漲勢限縮。

新北、桃園部分，賴志昶說，近年來則有捷運與高鐵等議題，區域與北市交通愈加便捷，大台北生活圈逐漸成形，磁吸北市人口持續遷移，致使房價外擴現象明顯。

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