三重新建案開價1坪1百萬　PTT喊：快超車板橋、永和

▲三重捷運站有知名建商推出單坪100萬的新案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳致平／新北報導

新北三重區房市火燙燙，房價一路飆飆飆，鄰近三重捷運站有一處大型建商的新建案開售，傳出單坪開價100萬的新高價，同時也改寫三重新紀錄，這也引起不少網友熱烈討論，有不少人直呼誇張，實在是超乎預期。

有網友在PTT home-sale板分享，「知名建商在捷運三重站共構宅正式開賣，沒意外的話這案會帶三重站上100，這次三重100+起跳有機會一舉超車新店，可以確定的是新北即將迎來一環全面有破百實登的時代」。

發文引起網友討論，有不少人認為開價實在是超乎預期，有人說道，「三重買百萬，那板橋、永和、新店？」、「三重新北王者歸來」、「這個建案主要是台北客來買的，回台北老家很近，破百剛好」、「這次三重100+起跳，有機會一舉超車板橋、新店」、「房價真的回不去了」，也有人搭板發問「太晚預約賞屋，有沒有人可以一起帶看的」。

不過，也有網友認為三重房價漲得太誇張了，「一坪一百可以買北市中正區」、「百萬還不如買萬華，至少正北市」、「誰買誰傻」。

實際上，近年來台北市房價外溢效應，新北市新案有不少區域單價來到九字頭，影響到新北市第一環，尤其是三重，由於重劃區議題正旺，加上機捷一站之隔就能抵達台北車站，讓三重房價表現越來越強勢，此外，也有人看好鄰近台北車站的「國門地標」台北雙星大樓完工啟用後，將成為推動三重房價的一大助力。

▲三重區指標預售案「新濠漾III-巴黎公園」位於左岸，7月成交單價創三重區歷史新高。（圖／記者項瀚攝）

依內政部實價登錄資料，今年4至5月，新北三重預售屋的最高成交單價，早就站上8字頭，5月更有88坪中高樓層戶，交易總價3417萬元，扣除車位，換算單價就要每坪88.2萬元。