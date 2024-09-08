「高雄最大蓄洪池」每戶損失百萬　求援竟遭里長嘲諷

▲凱米颱風強襲南台灣，高雄仁武區遭遇十多年來最嚴重水患。 （圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

凱米颱風7月底強襲南台灣，被曹公圳和獅龍溪包圍的高雄仁武區灣內里成了最慘受災區，因河道過窄、淤泥堆積導致排水系統癱瘓，滾滾洪水短時間大量湧入，讓灣內里成為高雄「最大蓄洪池」，一度淹至半層樓高，民眾損失慘重，但至今仍未解決賠償及後續重建、治水問題，里民日前已成立自救會，9月7日將與相關單位進行商討。

據了解，此次風災導致灣內里鄰近八卦里、草潭埤及北屋共三座滯洪池全部滿溢，曹公圳及獅龍溪淤泥積累嚴重，當地民眾透露，大排的止回閥沒裝甚至失效也讓災情雪上加霜，洪水不僅從堤岸邊灌入，還沿著地下水道從水溝蓋、住家各處湧出，雙向夾擊讓灣內里民蒙受巨大損失。

▲曹公新圳排水系統癱瘓，河水滿溢灌入灣內里。（圖／民眾提供）

高雄市府團隊2018年就曾指出灣內里長年有積淹水等情況，並於當時提到會對曹公圳中、上游進行分洪，並改善排水效能讓民眾免於淹水所苦。但6年過去，凱米颱風轉瞬間就讓灣內里深陷水患，讓里民不禁懷疑，市府在治水問題上究竟做了些什麼。

「家家戶戶都損失百萬以上耶，怎麼排水才是我們最關心的。」當地受災戶陳若表示，災後雖有汽機車、房屋甚至是水閘門補助，但都不是民眾迫切需要的，大家關心如何從根本解決排水問題，她也因而聯合里民成立自救會，希望讓里民財產及人身安全得到保障。

▲凱米颱風過境後，曹公新圳河面見底，淤泥堆積情形嚴重。（圖／資料照／CTWANT提供）

除了曹公圳及獅龍溪溢堤，水利局於八涳橋及澄德路一處河岸工程因颱風停工，強勁水流將此處沖破一個大洞，進而加快淹水速度，里民阿國（化名）透露，不到2小時水就淹進住家，險些將人滅頂，還來不及反應家當就已經全泡水裡，「打里長電話一直被拒接，等到接了卻告訴我『不要什麼事情都找政府』。」

開機械料件進出口貿易的吳姓里民在選定公司地點時，就已先預防性將房屋墊高60公分，沒想到水還是直接灌進來，將辦公室及倉庫整個淹沒，國外顧客貨品庫存加上辦公室機具全部報銷，粗估損失金額就已飆破400萬。

▲水患導致民眾損失慘重，災民表示清完大半後還剩下這麼多待清理。（圖／資料照／CTWANT提供）

淹水自救會希望水利局每年能針對全區域的溪流，河道，道路水溝做定期清淤，以保持排水暢通；將曹公圳及獅龍溪上游做好分流並選定適合地點擴建滯洪池，兩溪匯集至八涳橋時，能將橋下河道拓寬、加深。

自救會同時建議優化水情警示系統，在河道接近滿水位時階段性進行警示燈提醒及沿岸喇叭播送，並配合水位監測站同步發送至高雄APP「水情E點靈」，民眾可以透過網路獲得即時氣象、水情，影像及警戒資訊，讓里民面對豪雨得以應變，將水患造成的損失降到最低。

立法委員林岱樺9月7日將聯合水利局、水利署六河分署、國土管理署、農田水利署及高雄市政府土地開發處及灣內里民召開第二次災損座談會，評估治水工程及家園重建等事宜，並納入里民意見以防水患再度發生。

灣內里里長鍾光西對於災情期拒接電話等投訴則表示，溝通管道都很暢通，無論是區公所甚至是水利局都聯絡的到人，至於民怨累積，他則說：「天災就沒有辦法，住這20年也是第一次這麼大的」。對於曹公圳、獅龍溪久未清淤造成溢堤一事，鍾光西表示每年汛期前都會定期清淤，最近一次是在7月14日，不過實際走訪當地，明顯可見大量淤泥在河床上，甚至高過水面影響溪流暢通。

高雄市政府水利局表示，針對本次發生溢淹的曹公新圳、獅龍溪、後勁溪等嚴重溢淹渠段，將以局部封閉護岸頂部缺口方式進行改善，同時也檢討辦理抽水站功能提升，爭取建置備援機組。長期目標針對流域評估逕流分擔，透過水道分（疏）洪、新設滯洪池或雨水調節池、基地保水與雨水儲留方式，充分利用公共設施使其兼具滯洪功能等，提高防洪韌性，減少水患損失。

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