6年前「1坪20萬」沒人要！青埔破7字頭　專家：身價多好幾台賓士

▲桃園青埔地區。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園「青埔特區」房價持續上攻，馨傳不動產執行長何世昌就直言，2016年至2018年間，青埔房價一度暴跌，儘管1坪20萬出頭，許多人仍不願入手；怎料，如今新建案已5字頭打底，甚至來到7字頭，「外界曾有人預期，青埔房價高點是4或5字頭，看來通通猜錯。」

何世昌在臉書提到，不知不覺間，青埔已解鎖7字頭，除了雙北輕移民與桃園在地客層外，近來竹北客也陸續進到青埔買房，需求升溫帶動青埔特區的建案順銷，以及房價持續上攻。

他直言，2016年到2018年期間，青埔房價一度暴跌，甚至出現新案成交1字頭的價格，當然大部份新案每坪成交價在20萬-25萬元，「我記得那時討論區許多網友在爭辯，青埔1坪20萬元出頭的價格能不能入手，不少人說青埔市區太遠、太偏僻，而且沒那個價值；孰料不過6、7年後，新案售價已經是5字頭打底、最高7字頭。」

▲青埔因高鐵和機捷，發展受到各界重視。（圖／記者楊淑媛攝）

何世昌不禁感嘆，「2017、2018年間進場的屋主，現在身價可是多了好幾台賓士。這正應驗了股神巴菲特的名言，『別人恐懼時我們要貪婪。』外界曾有人預期，青埔房價高點是4或5字頭，但如今看來通通猜錯。」

不過，他也發現，從青埔成交創新高價的戶別來看，其總價全都壓在央行豪宅限貸令4千萬以下，意味著業者大多規劃中小坪數房型來控制總價，這代表青埔的豪宅市場還有很大的發展空間。