台中建案30坪「裡面才12.93坪」　吳淡如舉各國規定：真令人困惑

▲知名主持人吳淡如。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）



記者鄒鎮宇／綜合報導

主持人吳淡如因理財有術，曾大方透露持有國內外房地產、加密貨幣、藝術品及股票投資等文章。對此，吳淡如表示，她在看台中的新建案後，發現建物坪數跟內部坪數相差甚遠，感嘆數字讓人疑惑。

吳淡如9日晚間發文表示，她瀏覽房屋資訊時，發現台中一個新建案提及建物有30.76坪，但內部實際僅12.93坪，讓她試想若有人購買後，不知道該如何跟人介紹自己家的大小。

吳淡如指出，該物件應該是將車位也算進去坪數中，最近許多新建案都是如此，看到的「表述」坪數和真正的擁有的越差越多了，且這個物件也不是特別的個案，要價每坪48萬多元。

「每個國家有不同的公設規定」，吳淡如舉出國外例子，日本從公設來看是比較優惠的，算的就是室內面積，陽台必須當成送的。幸運的話，某些樓層會有送的大露台；越南公寓的面積計算方式不包含公設部分。這些公共區域的面積不會計入公寓的實際使用面積。

另外，馬來西亞面積只計算「專有部分」，大公設、小公設皆不計入，不過室內面積外，其它如包括你家用的到的￼「附屬建物」：陽台等。車位是送的，不併入買賣面積內；大陸的公設比落在10%到30%之間，香港則在25%到35%之間，近年則逐漸走向實坪計價。

因此，若有人購買了位於台中的該物件，吳淡如表示，「像這樣的房子，到底是應該告訴人家我家30坪還是我家13坪呢？數字真的令人困惑」。