ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中建案30坪「裡面才12.93坪」　吳淡如舉各國規定：真令人困惑

▲吳淡如被瞎傳有峇里島別墅。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

▲知名主持人吳淡如。（圖／翻攝自臉書／吳淡如）

記者鄒鎮宇／綜合報導

主持人吳淡如因理財有術，曾大方透露持有國內外房地產、加密貨幣、藝術品及股票投資等文章。對此，吳淡如表示，她在看台中的新建案後，發現建物坪數跟內部坪數相差甚遠，感嘆數字讓人疑惑。

吳淡如9日晚間發文表示，她瀏覽房屋資訊時，發現台中一個新建案提及建物有30.76坪，但內部實際僅12.93坪，讓她試想若有人購買後，不知道該如何跟人介紹自己家的大小。

吳淡如指出，該物件應該是將車位也算進去坪數中，最近許多新建案都是如此，看到的「表述」坪數和真正的擁有的越差越多了，且這個物件也不是特別的個案，要價每坪48萬多元。

「每個國家有不同的公設規定」，吳淡如舉出國外例子，日本從公設來看是比較優惠的，算的就是室內面積，陽台必須當成送的。幸運的話，某些樓層會有送的大露台；越南公寓的面積計算方式不包含公設部分。這些公共區域的面積不會計入公寓的實際使用面積。

另外，馬來西亞面積只計算「專有部分」，大公設、小公設皆不計入，不過室內面積外，其它如包括你家用的到的￼「附屬建物」：陽台等。車位是送的，不併入買賣面積內；大陸的公設比落在10%到30%之間，香港則在25%到35%之間，近年則逐漸走向實坪計價。

因此，若有人購買了位於台中的該物件，吳淡如表示，「像這樣的房子，到底是應該告訴人家我家30坪還是我家13坪呢？數字真的令人困惑」。

瀏覽房屋資訊時，看到這樣的資訊一定很疑惑，他以為買了30坪，每坪48萬多，但是事實上裡面的面積只有12.93坪．．應該是把車位算進去的結果。最近我發現，現在的新建案，你所看到的「表述」坪數和真正的擁有的越差越多了。 這個房子在台中，並不是...

吳淡如每周一文發佈於 2024年9月9日 星期一

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字：房屋坪數吳淡如建案揭露

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中建案30坪「裡面才12.93坪」　吳淡如舉各國規定：真令人困惑

主持人吳淡如因理財有術，曾大方透露持有國內外房地產、藝術品及股票投資等文章。對此，吳淡如表示，她在看台中的新建案後，發現建物坪數跟內部坪數相差甚遠，感嘆數字讓人疑惑。

4小時前

中國地方政府穩房市新招！研議「保交樓險」　保費可能拉升房價

為穩定房市，中國各地不斷推出各類措施，近期有地方政府研議「保交樓險」，鼓勵房地產開發商投保，保障消費者權益。分析認為，由房市仍疲弱，保費可能非常高，最終轉嫁給消費者，反拉高房價。

7小時前

桃市府修正房屋稅非自住稅率！36萬戶受惠　每戶減稅859元

桃園市政府於4日市政會議審議通過《桃園市房屋稅徵收率自治條例修正草案》，市府地方稅務局表示，本次修法影響層面較大，市府於修法過程廣納各方意見，蒐集其他五都研擬內容及財政部頒訂相關子法規，審慎評估擬具修正草案，近期將提案至桃園市議會審議。

8小時前

北士科智慧聚落：AI戰略基地與綠色商辦引領濱水經濟投資新熱潮

在全球AI應用迅速發展下，智慧產業需求大增，對算力中心與數據中心的需求日益增長，並伴隨ESG轉型推動，商辦空間更新需求也更為急迫。2024年上半年，商用不動產土地交易金額年增31%。

8小時前

三重站共構案「單價瘋傳破百萬」　潤泰回應了

三重捷運站共構案「潤泰CITY PARK」成為房市焦點，鄉民瘋傳單價破百萬。對此，潤泰表示，該案目前僅針對集團員工和VIP客戶進行產品說明，開賣時間、價格尚未確定，但可以先確定的是，屆時將採「不二價」銷售。

8小時前

修冷氣「幾分鐘噴4500」他轟騙錢　網紅破盲點！一票人轉念了

一名網友日前在網上抱怨，朋友家中的冷氣排水管堵塞，結果維修人員只花幾分鐘搞定，收費竟高達4500元，不禁質疑「騙好大！」百萬網紅Cheap就發文評論此事，笑虧這是缺乏儀式感，而不少人也秒懂轉念，直呼「職場上也是這樣，會演的比較受重視。」

8小時前

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算違章可查報拆除

台北市建管處4日表示，市面近期出現業者宣傳固定式及軌道百葉窗可裝在陽台、女兒牆且符合規定，若民眾裝設，可依違章建築查報拆除；呼籲民眾裝設前可先洽詢建管處。

9小時前

他想入手滿意物件「會介意鄰居全是租客？」　網點1關鍵：更重要

「大家會很介意鄰居都是出租戶嗎？」一名男網友表示，最近看到不錯的物件，但鄰居幾乎都是租客，讓他陷入猶豫，不曉得是否該入手。對此，不少人認為比起是否出租，鄰居的「1關鍵」更為重要。

9小時前

夜班警衛狂打盹「砍了沒差」？資深房仲愣：1種社區才這麼說

近日網上出現一篇討論，有社區住戶求助，撤夜班和漲管理費該選哪個？一名資深房仲就在粉專直呼，「我個人支持漲管理費。畢竟這是維持一個社區運作的基本，該付的錢就要付，不要省。」

9小時前

當代集賢「8%超低自備」2～3房　Y22站約350米、千坪大基地抗震雙捷運

雙北城市核心，重陽橋一橋串聯雙北兩大計畫。一邊是北市科技走廊最後一塊拼圖「北士科園區」，一邊是三蘆地區最大的城市計畫「銀河灣計畫」。兩大計畫將帶動房市的增值熱潮，而其受益核心就在三蘆集賢大道。「當代集賢」正位於集賢大道最精華的地段，千坪大基地坐收雙北兩大計畫的增值紅利。

10小時前

一群水獺打太極拳？　猛盯蝴蝶搖頭晃腦神同步

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

三重站共構案「單價瘋傳破百萬」..

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務..

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算..

她溢價54%拿下清水6年屋後棄..

夜班警衛狂打盹「砍了沒差」？資..

大咖11億買大直World G..

買房會「優先考量什麼？」　網點..

巨無霸韓食餐廳「從高雄紅到台北..

新屋主持有2年就轉手　高雄網美..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台中建案30坪「裡面才12.9..

中國地方政府房市新招！研議保交..

桃市府修正房屋稅非自住稅率！3..

AI戰略基地與綠色商辦　引領濱..

三重站共構案「單價瘋傳破百萬」..

修冷氣「幾分鐘噴4500」他轟..

陽台加裝固定百葉窗　北市：恐算..

他想買房「會介意鄰居是租客？」..

夜班警衛狂打盹「砍了沒差」？資..

當代集賢距Y22站約350米　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366