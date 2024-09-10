離台積電最近的R20聯開案簽約　外界估房價45萬↑

▲「R20後勁站案」10日簽約，為高雄首度邀請國際級建築大師設計、也是離台積電最近的聯開案。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高捷聯開案趕進度，今年第4案「R20後勁站案」10日簽約，由鑲揚國際及福裕事業攜手獲選最優申請人，為高雄首度邀請國際級建築大師設計，也是離台積電最近的聯開案，總投資額42.9億元，2025年將動工，銷售時間未定，外界預估開價約45萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」

高雄市捷運局指出，高雄捷運4線齊發，目前已完成簽約的聯合開發案包括O4、O13、Y10、RK1西基地和本次R20站，累計民間投資金額逾250億元。

捷運站 簽約時間 投資金額(億) 投資人 O4 前金站 2021 年 32.8 名軒開發 O13 大東站 2024 年 83 大東智捷 Y10 民族站 2024 年 68 大港捷匯 RK1 岡山車站 2024 年 27 達麗 R20 後勁站 2024 年 42.9 鑲揚、福裕

▲高雄已簽約捷運聯開案。（ETtoday製表）

R20站該案面積約1658坪，規劃地上2棟分別為16層與24層的住辦、住商大樓，總開發規模預計達1.8萬坪，開發案將與捷運R20後勁站出口立體連通，預估總投資金額達42.9億元。10日由高雄市副市長林欽榮、與福裕事業副董事長董上裕、以及鑲揚國際開發簽約代表鋭揚建築團隊董事長侯嘉璋共同簽約。

林欽榮指出，高雄整體科技產業轉型、朝建構完整半導體產業鏈發展，不僅為高雄帶來龐大的就業人潮，也帶動整體居住空間與環境需求，該案定位為「R20楠梓雙星」，開發案將與捷運R20後勁站出口立體連通，未來高市府將分回部分空間作為楠梓第二行政中心及相關公益設施使用。

▲高雄市副市長林欽榮(中)、與福裕事業副董事長董上裕(右)、鑲揚國際開發簽約代表鋭揚建築團隊董事長侯嘉璋(左)共同簽約，投資42.9億元。（圖／記者張雅雲攝）

董上裕表示，台積電入主高雄後，AI國際城概念將在北高雄成型，此次合作邀請國際知名建築師隈研吾參與設計，銷售時程未定。侯嘉璋指出，該案預計2025年Q3將動工，目前還在隈研吾設計階段，且2025年台積電2奈米廠將量產，對楠梓整體房市相當看好。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，基地位於楠梓區加昌路與海專路口，是高雄離台積電最近的聯開案，並鄰近南科高雄第三園區、楠梓科技園區、高雄科技大學楠梓校區、高雄都會公園、國道楠梓交流道，生活機能發達，隨科技產業進駐，人口紅利發酵，預估未來開價也要45萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP221／購屋族、交屋族一片慌 貸不到？內行洩「申貸偷吃步」