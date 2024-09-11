14期美和段三強鼎立　華固帶頭衝上8字頭

▲北屯14期美和段2024年壓軸由寶輝、龍寶、華固三大指標豪宅品牌接力推案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣最大的14期重劃區房市加溫，其中位於14期右下方的「美和段」緊鄰崇德商圈、823公園，更有被市府譽為最強國小的「松強國小」落腳於此，整體開發優勢吸引豪宅建商插旗布局，指標型建商「2寶1華」指標案更是預備造鎮。

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美和段繼國泰建設去年推出「美禾」4個月完銷後，2024年壓軸由寶輝、龍寶、華固3大品牌接力推案。其中，寶輝手上4000坪美和段土地將分3案同時開發，3塊基地都是三面臨路完整街廓，已知坪數規劃為30、45、55坪。

▲北屯14期美和段下半年迎來超過百億案量。





▲被市府譽為最強國小的「松強國小」也落腳於美和段。（圖／記者陳筱惠攝）

另外則是甫進場的「華固豐匯」，為華固建設在台中第二場預售案，規劃38~47坪，高樓層傳出有8字頭以上成交，將有機會挑戰14期目前區域新天花板紀錄。「龍寶有愛臻邸」基地面積約771坪，規劃42~53坪，地上15樓、地下3樓產品，總價帶約落在3500~4500萬元間。

另外，包括新業、大毅、亞昕、大城、坤悅、元城等建商也都有土地庫存，後勢可期。

▲北屯14期美和段緊鄰崇德商圈，推案價格具定錨效果。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「美和段緊鄰崇德商圈，加上鄰近公園綠地、明星私校資源豐沛，大型指標豪宅建商推案價格也具定錨效果。」

不僅大案盡出，特色質感小案也在區域深耕發芽，如豐寶建設的新案「米蘭公寓」規劃具備歐風特色，少戶數低公設的單純住宅，也成為14期極致小宅代表，據實登揭露，「米蘭公寓」成交價格已達7字頭水準。

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