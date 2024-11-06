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員林的隱富底氣加持　質感公園宅「坤悅原鄰薈」精緻登場

▲▼南彰化,員林市,184重劃區,公園宅,富豪,隱形冠軍,坤悅開發,原鄰薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲眾所周知南彰化的員林市，因交通機能發達與生活機能成熟，成為當地生活圈中層峰人士的居住首選。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／彰化報導

眾所周知南彰化的員林市，是全台富豪密度最高的行政區，員林在周遭產業發展下，特別是184重劃區，不僅擁有豐富的綠地與完善的公共設施，成為當地生活圈中層峰人士的居住首選，坤悅開發也看準區域潛力，推出位於正員林大道上的公園宅「坤悅原鄰薈」。

員林市身為南彰化的核心成熟地段，囊括溪湖、永靖、田尾、北斗、社頭、田中等地區，形成大員林生活圈，也因區段宜居與創造力，根據2021年媒體報導，員林最大特色就是有三多「有錢人多、律師多、銀行多」，根據統計，光是存款上億的富豪就有約700多位，等於每178人就有1位是「億萬富豪」。

▲▼南彰化,員林市,184重劃區,公園宅,富豪,隱形冠軍,坤悅開發,原鄰薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員林最大特色就是有三多「有錢人多、律師多、銀行多」期消費力道強勁，吸引不少連鎖品牌插旗。（圖／業者提供）

其中，184重劃區更成為員林市推案熱區，除了在地建商外，也吸引了不少台中質感建商選址184重劃區，而都會層峰人士追求的綠奢公園宅風氣，也吹到員林市，近期坤悅開發繼「原鄰仁」與「心里程」之後，再次規劃的新案「坤悅原鄰薈」規劃0店面，純100戶社區，並由甲級「坤聯營造」施工，採用連續壁工法、耐震翼牆，打造高強度耐震的安心名宅，自開案至今已受許多品味客層指名青睞。

▲▼南彰化,員林市,184重劃區,公園宅,富豪,隱形冠軍,坤悅開發,原鄰薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅原鄰薈」座落在184重劃區、員林大道四段上，鄰近台76線和國道1號，可快速通往彰化縣內主要產業聚落。（圖／業者提供）

「坤悅原鄰薈」座落在184重劃區、員林大道四段上，鄰近台76線和國道1號，可快速通往彰化縣內主要產業聚落，透過台74線更能輕鬆抵達烏日高鐵特區，享受大台中生活圈的便捷性。更與約7500坪圓林園為鄰居，實現頂奢綠意公園宅的困難條件。

全案以自住且精緻的規劃，搭配飯店式概念規劃的室內公共空間，並以實用性為設計考量，讓返家感受開闊寬裕。引綠景入窗搭上社區戶外中庭景觀，不僅室內視覺開闊，實際上在空間的利用率坤悅也做到最大化。

▲▼南彰化,員林市,184重劃區,公園宅,富豪,隱形冠軍,坤悅開發,原鄰薈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅原鄰薈」的飯店式概念規劃，以實用性為設計考量，讓返家感受開闊寬裕。（圖／業者提供）

「坤悅原鄰薈」規劃2-3房、方正格局，戶戶配有空氣清淨設備、廚具還搭配了SVAGO洗碗機，體貼現代人的使用習慣，並選用日本大建室內木門等品牌建材，選品優質建材為的是給住戶未來滿意的居住品質。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「坤悅原鄰薈」提供南彰化高質感公園宅的居所，受到在地人青睞。（圖／業者提供）

在地業者說明：「員林市商業機能發達，店家密集且生意熱絡，包括藏壽司、壽司郎、築間等大型餐飲連鎖品牌已搶進佈局，而184重劃區腹地廣闊，周邊大型公共建設齊全，如醫院、行政中心、運動中心等都相當健全，適合各個年齡層的購屋族。」

關鍵字：南彰化員林市184重劃區公園宅富豪隱形冠軍坤悅開發原鄰薈

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