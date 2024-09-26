ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

遊客預付32年房租！曼谷17元貧民窟風民宿爆紅　照片曝網全看傻

獨立房間內有個人睡墊。（圖／臉書　那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

▲獨立房間內有個人睡墊。（圖／臉書　那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

圖文／CTWANT

許多人出國時都想用少少的錢體驗最多的當地生活，近日粉絲專頁「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」分享，近期口碑爆棚只要19銖（約新台幣17元）的貧民窟風民宿，雖然外表家徒四壁，且沒有空調只有風扇，隔音也不佳，但卻吸引了想節省旅行預算、想體驗泰國底層人生活的遊客，現在可是比五星級飯店還難訂，甚至有租客一口氣就支付了32年的房租。

「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」發文指出，近期有間口碑爆棚的19銖貧民窟風民宿，也就是屋齡30年的「Boss room」，每人每晚只要19到150泰銖（約新台幣17至135元），且位在曼谷市區，靠近MRT Bang Khun Non站、商場市集。

「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」表示，「Boss room」提供獨立房間、生活必需品、WIFI、共用衛浴，雖然沒有空調只有風扇，隔音也不佳，但屋主會先仔細篩選過房客的性格資訊，讓住客們成為朋友，房東也會把房客當成朋友交流，且24小時可聯繫，因此適合想節省旅行預算、想體驗底層泰國人生活的遊客。

從文中照片可看到需要睡地板，且僅有個人睡墊加上蚊帳，背景則是十分簡陋，沒有任何裝潢，此外還需要自己沖馬桶。屋主說「Boss room」是他從小長大的家，一開始只是因為怕鬼想找朋友一起住，沒想到推出住宿方案後大受背包客歡迎，在Airbnb上也是滿滿的五星評價，甚至還有租客一口氣就支付了32年的房租。

房客需要自己沖馬桶。（圖／臉書　那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

▲房客需要自己沖馬桶。（圖／臉書　那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

貼文一出，便引起熱議，有人驚呼「這很像把人綁架後關押的地方或是犯了案逃亡的住所」、「沒冷氣我無法 在泰國我冷氣都開18度的」、「我小時候也沒住的那麼刻苦啊」、「我還是訂飯店吧」、「這間我有看到，評價還出奇地多！都說住過之後，能夠捨棄自己對於物質的追求，短暫抽離資本主義的社會」；也有人動心「我會想去住，但家人應該不想」。

延伸閱讀
16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」傻了！業者不給走　當局出手了
結婚30年AA制！尪帶公婆出遊全包了　她「吃一口冰淇淋」竟被討錢超心寒
幼幼班午休時間發出聲響　教保員狂搧女童巴掌「還留下指印」

關鍵字：那一年我們在曼谷周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遊客預付32年房租！曼谷17元貧民窟風民宿爆紅　照片曝網全看傻

許多人出國時都想用少少的錢體驗最多的當地生活，近日粉絲專頁「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」分享，近期口碑爆棚只要19銖（約新台幣17元）的貧民窟風民宿，雖然外表家徒四壁，且沒有空調只有風扇，隔音也不佳，但卻吸引了想節省旅行預算、想體驗泰國底層人生活的遊客，現在可是比五星級飯店還難訂，甚至有租客一口氣就支付了32年的房租。

27分鐘前

西屯區何安段才開工　達麗斥11.3億進補14期千坪地

達麗建設（6177）日前才盛大開工位於西屯區台灣大道二段、何厝街口的新案，今（25）日再度公告，以總價11.3億元取得北屯區14期洲際段1019.8坪土地。達麗建設發言人廖政雄表示，看好中南部發展。

6小時前

新莊「翰品酒店」10月底歇業　農會房東曝未來計畫

被稱為職棒球團最愛住的新莊「翰品酒店」開業15年，但即將在10月底歇業，引發網友熱議。房東新莊農會表示，租約到期，翰品決定不續租，農會將持續招租下一手。

8小時前

代銷業者點名台中「真首購區」　新案成交均價觸4字頭

中央銀行打炒房，第七波信用管制，更針對購屋族情況降低貸款成數、取消寬限期，並加碼存款準備率，為的就是驅逐投資客，讓房屋貸款只對真正無自用住宅的首購族友善。而中台灣各區預售案搶當首購王，其中太平區、沙鹿區，都因有重大議題而被點名。

10小時前

婆媳同住一屋簷下　人妻PO文吐苦水：盼來換屋卻限貸

有人婚後會選擇與公婆同住，有人則是堅決不要，原PO在網路PO文表示，當初婆婆想買房，但手頭現金不足，由她先生購屋、付貸款，婆媳同住一個屋簷下，無奈表示，同住壓力超大，現又卡到第二屋限貸5成。信義房屋專家表示，實務上利率跟成數仍看個人信用。

10小時前

「晚婚、晚生」成趨勢　專家曝房市三大變化

11小時前

央行重手打房！他嗨「開價改喊幾折」　內行揭關鍵：準備撿骨

央行推出第7波選擇性信用管制措施，自然人名下有房者，第1戶購屋貸款不得有寬限期，第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，讓全台民眾傻眼。就有一名網友認為，在如此嚴厲的打房措施下，一定會有很多投資客資金出問題，讓他嗨喊「明天開價改幾折去談吧」。貼文一出有內行人分析指出，遇到問題的人通常會先死撐一下，因此再過一陣子就可以準備「撿骨」了。

13小時前

公益路85度C、路易莎齊撤場　在地：停車費比咖啡貴

台中市富有名氣的公益路商圈，一向是餐飲重鎮也是全國知名品牌爭相插旗的熱點，不過位於公益路上近期路易莎咖啡、85度C兩間連鎖店齊刷刷選擇退場，且2間皆是公益路少見的角間店面，信義房屋專家認為，大型連鎖業者租約到期撤點，商圈轉型所致。

14小時前

高市Q3標地顯冷　城揚董座逆勢砸8.49億買精華地創價

高雄市地政局25日辦理第三季土地標售，共推出8標10筆土地，最終共7標土地標脫，標脫率達87.5%，儘管受央行打房影響，仍有大建商危機入市，城揚建設集團董事長楊振宗以私人名義砸8.49億元入手577坪地，換算地價146.8萬元，為此次標售單、總價最高土地。

15小時前

「金龍海嘯」10大重災區出列　房價千萬得多湊百萬度危機

「金龍海嘯」來襲，央行9/19祭出第7波打炒房措施，針對第2戶限貸擴及全台，並調降貸款成數上限至5成，升準1碼，推高申貸難度，讓不少交屋在即的買方感到很焦慮。

16小時前

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新莊「翰品酒店」10月底歇業　..

金龍海嘯！　房貸利率飆至3.5..

「金龍海嘯」10大重災區出列

婆媳同住一屋簷下　人妻PO文吐..

建商負債！高雄億級透天養蚊12..

見1家電「價格不貴」心動　一票..

西屯區何安段才開工　達麗斥11..

公益路85度C、路易莎齊撤場　..

央行重手打房！他嗨「開價改喊幾..

全台匡列「第二屋限貸5成」　非..

ETtoday房產雲

最新新聞more

遊客預付32年房租！曼谷17元..

西屯區何安段才開工　達麗斥11..

新莊「翰品酒店」10月底歇業　..

代銷業者點名台中「真首購區」　..

婆媳同住一屋簷下　人妻PO文吐..

晚婚、晚生　專家曝房市三大變化

央行重手打房！他嗨「開價改喊幾..

公益路85度C、路易莎齊撤場　..

高市Q3標地顯冷　城揚董座逆勢..

「金龍海嘯」10大重災區出列

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366