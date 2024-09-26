遊客預付32年房租！曼谷17元貧民窟風民宿爆紅　照片曝網全看傻

▲獨立房間內有個人睡墊。（圖／臉書 那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

圖文／CTWANT

許多人出國時都想用少少的錢體驗最多的當地生活，近日粉絲專頁「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」分享，近期口碑爆棚只要19銖（約新台幣17元）的貧民窟風民宿，雖然外表家徒四壁，且沒有空調只有風扇，隔音也不佳，但卻吸引了想節省旅行預算、想體驗泰國底層人生活的遊客，現在可是比五星級飯店還難訂，甚至有租客一口氣就支付了32年的房租。

「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」發文指出，近期有間口碑爆棚的19銖貧民窟風民宿，也就是屋齡30年的「Boss room」，每人每晚只要19到150泰銖（約新台幣17至135元），且位在曼谷市區，靠近MRT Bang Khun Non站、商場市集。

「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」表示，「Boss room」提供獨立房間、生活必需品、WIFI、共用衛浴，雖然沒有空調只有風扇，隔音也不佳，但屋主會先仔細篩選過房客的性格資訊，讓住客們成為朋友，房東也會把房客當成朋友交流，且24小時可聯繫，因此適合想節省旅行預算、想體驗底層泰國人生活的遊客。

從文中照片可看到需要睡地板，且僅有個人睡墊加上蚊帳，背景則是十分簡陋，沒有任何裝潢，此外還需要自己沖馬桶。屋主說「Boss room」是他從小長大的家，一開始只是因為怕鬼想找朋友一起住，沒想到推出住宿方案後大受背包客歡迎，在Airbnb上也是滿滿的五星評價，甚至還有租客一口氣就支付了32年的房租。

▲房客需要自己沖馬桶。（圖／臉書 那一年我們在曼谷 - 曼谷幫 ）

貼文一出，便引起熱議，有人驚呼「這很像把人綁架後關押的地方或是犯了案逃亡的住所」、「沒冷氣我無法 在泰國我冷氣都開18度的」、「我小時候也沒住的那麼刻苦啊」、「我還是訂飯店吧」、「這間我有看到，評價還出奇地多！都說住過之後，能夠捨棄自己對於物質的追求，短暫抽離資本主義的社會」；也有人動心「我會想去住，但家人應該不想」。

​

延伸閱讀

▸ 16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」傻了！業者不給走 當局出手了

▸ 結婚30年AA制！尪帶公婆出遊全包了 她「吃一口冰淇淋」竟被討錢超心寒

▸ 幼幼班午休時間發出聲響 教保員狂搧女童巴掌「還留下指印」