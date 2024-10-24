ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，未來將成為融合高端居住的世代標竿。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北市的經濟發展引擎持續向北延伸，位於基隆河北岸的新興產業聚落－北士科（北投士林科技園區）串連內湖、南港園區，向北連動關渡科園及台北港，形成一艘超級金磚產業的無敵艦隊。由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，融合了智慧產業、生態環境與宜居生活，未來將成為融合高端居住的世代標竿。

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲多家重量級企業已經選擇進駐北士科。

隨著台北市核心區域土地飽和，北士科成為台北市未來發展新亮點，目前多家重量級企業已經選擇進駐北士科，包括中鼎集團第二總部大樓、VOLVO服務中心、新光紡織、士林電機等，不僅提升了北士科的經濟價值，也使其成為產業與經濟發展的重要樞紐。台北市政府更以智慧跨域園區定位北士科發展，日後將順應全球淨零碳排趨勢，邁向環境永續與智慧產業融合發展。

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲國立政治大學地政學系教授孫振義。

國立政治大學地政學系教授孫振義分析：北士科擁有較大的腹地，相較於南港，土地價格也較親民，且北士科已被規劃為智慧產業聚落，未來將以智慧城市概念建構智慧交通、智慧建築等基礎設施，推動產業與都市發展同步進行。

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真也指出，除了所謂內湖科學園區2.0及南港軟體園區比較著重在生技及軟體產業，北士科屬於智慧跨域的定位，未來因應淨零碳排的目標，設立在此區的辦公大樓業者，勢必積極響應此發展方向，讓北士科成為綠建築與淨零排放示範區，作為產業發展楷模。

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲北士科是台北市已核定的都市計畫中最後一塊大型重劃區，整體住宅面積僅占全區總面積的14%。

重劃區初期低基期紅利全台可見，目前北士科是台北市已核定的都市計畫中最後一塊大型重劃區，北士科整體住宅面積約13.02公頃，僅占全區總面積的14%，隨著周邊軟橋段住宅行情站上每坪120萬元以上，新洲美段的新案即將接續推出，而這裡擁有全台灣第一個無堤水岸設計，結合大面積綠地，為居民提供優美的生態景觀與舒適的居住環境。孫振義教授看好北士科住宅區以生態、生活、生產三生共融為核心理念，未來將成為台北市的典範居住區。

也因此，北士科已吸引企業及開發商的目光！像是全台佈局並鎖定六都為主軸的達麗建設，不只是台灣誠信建商優良品牌，還有國家優良建商、營造商雙金認證的建築實力，更是從台灣到西雅圖、從建設到營建商場的國際化企業，如今也選定北士科新洲美段的開發經營永續戰場。

▲▼超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀。（圖／翻攝自影片）

▲聯碩地產行銷團隊協理周宗盟。

聯碩地產行銷團隊協理周宗盟強調，北士科的交通四通八達，不僅鄰近士林、天母等優質生活圈，未來還有捷運及輕軌線延伸至市中心及信義計畫區，進一步提升了北士科的交通便利性與房市潛力。隨著北士科的智慧產業發展與生態環境共融，這裡已成為資產客戶提前佈局的首選地區，除了達麗建設已率先鎖定新洲美段，包括潤泰、華固、宏普等上市品牌建商也陸續加入開發，形成產業與居住雙重驅動的發展模式。

台北市政府積極打造研發營運導向的科技產業廊道，以4+1產業園區計畫為未來產業空間佈局戰略，範圍涵蓋北士科、南港生技產業聚落、大內湖科技園區、社子島計畫以及圓山新創聚落，加上鄰近的北投、天母優質生活圈及豐富的學術資源及醫療院所，以及淡水信義線及輕軌線等交通軸線，帶動北士科成為不可忽視的新亮點，也是台北市極具潛力的水岸新富人區，值得眼界獨到、洞燭先機的資產客層提早來優先佈局。

達麗河蘊官網：https://tinyurl.com/28b5foj2

關鍵字：北士科台北市智慧產業宜居環境達麗建設

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

素食文化籠罩印度！孟買驚現「全素公寓」　800居民拒葷丟蛋殼都NG

印度已超越中國成為全球人口最多的國家，同時也擁有世界上最多的素食者。如今，素食文化已深深植根於印度社會，影響該國各個生活層面，包括住房市場。在孟買北部的一個社區，出現了一座僅限素食者入住的公寓大樓。

2小時前

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

位於台南市東區的社會住宅「平實安居D」已於日前公開招標，截止時間是11月21日，據悉平實安居D在完工後可提供325戶居住單元，完工的預計時間是118年，再加上平實安居A、BC兩處基地，未來共可以提供超過1300戶住宅供民眾入住。

2小時前

9月新承做房貸又破千億大關！　央行官員解釋了

央行8、9月接連出招冷卻房市，23日公布的9月五大銀行新承做房貸金額卻仍突破千億大關，達新台幣1110.46億元。央行官員解釋，除了整批分戶貸款數量較多，銀行加速處理先前堆積的首購、自住案件，因而推升房貸金額，將觀察金額上升是否為短期現象。

3小時前

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

內政部今（24日）發布113年第2季（4到6月）全國住宅價格指數為146.48，相較上季上漲4.02%。內政部表示，因國內經濟表現穩健，提升購屋意願並帶動房市交易，今年第2季全國建物買賣登記達9萬5765戶，較去年同季年增28%，住宅價格指數年漲11.99%。但在行政院與央行陸續推出信用管制等措施後，已有降溫趨勢，9月全國建物買賣登記戶數2萬9520戶，較8月3萬1127戶下降5.2％，房市降溫效果開始發酵。

4小時前

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

台南「榮民之家」位於台南市東區，屬「機35」機關用地，遷建後將依據都市計畫內容，以市地重劃方式開發，預計2025年Q1拆除完成，而「機35」市地重劃預計2025年Q2啟動施工， 2028年上半年度重劃完成。信義房屋專家表示，周邊預售成交價已見5字頭。

4小時前

三鶯線「LB06站開發」都計審議過關　北大特區釋出量低

新北市三峽都市計畫北側三鶯線LB06站前整體開發地區及南側整體開發區都市計畫案，近日經新北市都市計畫委員會審議通過，主要計畫於內政部都委會審議通過後，後續將由地政局辦理區段徵收作業，而三鶯線將銜捷運板南線、桃園捷運綠線，串起北北桃生活圈，也造就鄰近北大特區的新推案供不應求，近期新案成交紀錄攻上6字頭，中古大樓只要一釋出很快就會成交，該區房市呈賣方市場，待售量低。

4小時前

超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀

北士科（北投士林科技園區）串連內湖、南港園區，向北連動關渡科園及台北港，形成一艘超級金磚產業的無敵艦隊。由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，融合了智慧產業、生態環境與宜居生活，未來將成為融合高端居住的世代標竿。

4小時前

神鬼房客「臉書賣貨」詐騙繳租！　6000元贓款直匯房東戶頭

台中一名林姓男子為繳交房租，竟假意在臉書二手交易社團刊登「Apple Watch Series 8手錶」出售訊息，並誘騙陳姓男子匯款，直接將6000元轉帳至房東帳戶，用於給付林男房租，事後陳男收到假貨，整起離譜詐騙案因而曝光。法官考量，林男先前曾以相同手法詐騙得逞，並獲緩起訴處分，期間內再度犯下詐欺取財，因此縱使與被害人和解，仍依法處有期徒刑6月。全案可上訴。

5小時前

住爸媽買的房！男友想同居「邀一起租屋」　她聽1要求傻了

幫忙出房租合理嗎？一名女網友發文表示，她目前住在爸媽買給她的房子裡，男友則在學校附近租屋，不過對方近日就問她是否有意願搬到租屋處一起住？如果要住的話，願意負擔多少房租？聽到這番話，她實在不想住一起了，幫男友分房租是合理的嗎？貼文曝光後，引發討論。

5小時前

底價比國產車還便宜！　19組人搶鹽埕10坪套房「溢價2.3倍標出」

高雄知名文青景點鹽埕區的套房，竟不到一輛國產車價錢！位於府北路的1間套房，由於未辦繼承登記，經國產署列管後無人認領而遭到拍賣，底價僅33萬元，24日開標，投標狀況相當踴躍，引來19組人馬投標，最後得標價達109萬9999元，溢價高達2.3倍，仍僅市價5折。

5小時前

3男在公司抓老鼠「突被襲擊」 他嚇瘋秒爬沙發跳上桌避難

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

專騙房仲！委託丟連結「差點被盜..

都更孤島林立！　第一線曝：「島..

又有建商欠債！　台南安平豪宅遭..

最高每坪120萬元！文山元利案..

山豐建設替餐飲業擔保翻車　店面..

土地全分兒子！父親要她「一起扶..

張姓自然人豪擲9.8億打包6間..

共有人發起變價拍賣「法院認證廢..

家裡有「2大吃電怪獸」　她哭見..

有小孩要養「仍選擇租屋」他吃驚..

ETtoday房產雲

最新新聞more

孟買驚現「全素公寓」　800居..

台南新社宅招標　車程12分到台..

9月新承做房貸又破千億！　央行..

「金龍」海嘯來了！　內政部估房..

台南東區「榮民之家」明年拆完　..

三鶯線「LB06站開發」都計審..

北士科領航台北水岸生活新世紀

神鬼房客「臉書賣貨」繳租！贓款..

男友想同居「邀一起租屋」　她聽..

底價比國產車還便宜！　19組人..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366