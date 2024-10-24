超級金磚產業艦隊　北士科領航台北水岸生活新世紀

▲由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，未來將成為融合高端居住的世代標竿。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北市的經濟發展引擎持續向北延伸，位於基隆河北岸的新興產業聚落－北士科（北投士林科技園區）串連內湖、南港園區，向北連動關渡科園及台北港，形成一艘超級金磚產業的無敵艦隊。由產業先行的北士科帶動居住繁榮蛻變，融合了智慧產業、生態環境與宜居生活，未來將成為融合高端居住的世代標竿。

▲多家重量級企業已經選擇進駐北士科。

隨著台北市核心區域土地飽和，北士科成為台北市未來發展新亮點，目前多家重量級企業已經選擇進駐北士科，包括中鼎集團第二總部大樓、VOLVO服務中心、新光紡織、士林電機等，不僅提升了北士科的經濟價值，也使其成為產業與經濟發展的重要樞紐。台北市政府更以智慧跨域園區定位北士科發展，日後將順應全球淨零碳排趨勢，邁向環境永續與智慧產業融合發展。

▲國立政治大學地政學系教授孫振義。

國立政治大學地政學系教授孫振義分析：北士科擁有較大的腹地，相較於南港，土地價格也較親民，且北士科已被規劃為智慧產業聚落，未來將以智慧城市概念建構智慧交通、智慧建築等基礎設施，推動產業與都市發展同步進行。

▲台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真也指出，除了所謂內湖科學園區2.0及南港軟體園區比較著重在生技及軟體產業，北士科屬於智慧跨域的定位，未來因應淨零碳排的目標，設立在此區的辦公大樓業者，勢必積極響應此發展方向，讓北士科成為綠建築與淨零排放示範區，作為產業發展楷模。

▲北士科是台北市已核定的都市計畫中最後一塊大型重劃區，整體住宅面積僅占全區總面積的14%。

重劃區初期低基期紅利全台可見，目前北士科是台北市已核定的都市計畫中最後一塊大型重劃區，北士科整體住宅面積約13.02公頃，僅占全區總面積的14%，隨著周邊軟橋段住宅行情站上每坪120萬元以上，新洲美段的新案即將接續推出，而這裡擁有全台灣第一個無堤水岸設計，結合大面積綠地，為居民提供優美的生態景觀與舒適的居住環境。孫振義教授看好北士科住宅區以生態、生活、生產三生共融為核心理念，未來將成為台北市的典範居住區。

也因此，北士科已吸引企業及開發商的目光！像是全台佈局並鎖定六都為主軸的達麗建設，不只是台灣誠信建商優良品牌，還有國家優良建商、營造商雙金認證的建築實力，更是從台灣到西雅圖、從建設到營建商場的國際化企業，如今也選定北士科新洲美段的開發經營永續戰場。

▲聯碩地產行銷團隊協理周宗盟。

聯碩地產行銷團隊協理周宗盟強調，北士科的交通四通八達，不僅鄰近士林、天母等優質生活圈，未來還有捷運及輕軌線延伸至市中心及信義計畫區，進一步提升了北士科的交通便利性與房市潛力。隨著北士科的智慧產業發展與生態環境共融，這裡已成為資產客戶提前佈局的首選地區，除了達麗建設已率先鎖定新洲美段，包括潤泰、華固、宏普等上市品牌建商也陸續加入開發，形成產業與居住雙重驅動的發展模式。

台北市政府積極打造研發營運導向的科技產業廊道，以4+1產業園區計畫為未來產業空間佈局戰略，範圍涵蓋北士科、南港生技產業聚落、大內湖科技園區、社子島計畫以及圓山新創聚落，加上鄰近的北投、天母優質生活圈及豐富的學術資源及醫療院所，以及淡水信義線及輕軌線等交通軸線，帶動北士科成為不可忽視的新亮點，也是台北市極具潛力的水岸新富人區，值得眼界獨到、洞燭先機的資產客層提早來優先佈局。

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