25坪房「電費破1萬7」嚇壞了！他喊：比店家還貴　一票人細看傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近，不少人收到新一期電費帳單後，都發現費用暴增。就有網友崩潰表示，自己不過25坪的房子，一台舊的窗型冷氣，加上三台分離式冷氣，夏季電費竟高達1萬7千多元，比有冷凍櫃的朋友或營業店家還貴；而眾人看完也傻眼，直呼「真可怕。」

網友在「爆廢公社」曬出電費單，驚喊「20幾年大樓電梯公寓三房25坪，家中有一台舊的窗型冷氣，和三台5、6年的分離式冷氣，結果電費爆了！比我朋友有凍櫃庫房的、店家開整天營業的還貴。」

從截圖中可見，原PO最新一期（7、8月）電費高達1萬7017元，其中流動電費為1萬6436.4元，公共電費580.7元，而他使用的度數為2944，每度平均電價則是5.79元。

▲電費超過1萬7。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛回應，「舊型冷氣超可怕，以前舊冷氣只吹晚上，竟然跟我一級變頻24小時沒在關的電費差不多，把冷氣換了吧」、「笑而不語」、「我家上期也六七千，現在養小嬰兒成本真高」、「這個家去年同期和去年下期的用電量，就比一般人多好幾倍，要檢討家裡用電方式吧」、「跟去年同期比較，若沒改變用電習慣，沒新增高耗電電器的情況下，莫名奇妙多了700度就不正常」、「用電度數比去年同期還高很多度，整體上來說用電度數蠻驚人的，冷氣跟用電習慣問題蠻大的，你比同棟的多450%欸」、「既然使用的比別人多，那就多付出吧」。