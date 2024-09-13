台積電擴廠進度在線　中科預售案突破8字頭

▲也因台積點進度在線，這幾年房市最強的中科科技宅，再添新柴。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電（2330）2奈米以下先進製程中科擴廠有最新進度，昨（12）中科台中二期園區擴建同意協議價購的土地面積已達95%，全案預計年底完成價購，明年第1季交地供台積電建廠，信義房屋專家認為台積電進度在線，預售屋創出天價，中古屋房價連帶也節節高升。

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中科二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8%，為最大地主，另外還有軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。目前，二期園區共有111位地主及地上物，累計同意協議價購人數70%，面積95%。

▲中科台中二期園區擴建同意協議價購的土地面積已達95%，全案預計年底完成價購，明年第1季交地。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，中科二期園區擴建已進入最後一哩路，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，屆時價格不見得比價購好，也是讓興農及多數地主同意協議價購的主因。

也因台積點進度在線，這幾年房市最強的中科科技宅，再添新柴，去年第四季登場的「寶輝THE TOWER」再度突破新天花板價格，7月25樓總坪數61.9坪的此頂樓物件，成交總價3668萬元，拆算單價來到81.19萬元，刷新中科最高價。

同社區另一戶頂樓戶，總面積54.23坪，成交總價3652萬元，拆算車位也打80.79萬元，成為區域次高單價。另外位於台灣大道上的「磐鈺雲詠」身價也上達7字頭。

▲豪宅建商帶頭讓預售屋創出天價，中古屋房價連帶也節節高升。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅西屯中科，位於中科特區「精銳WORLD」總面積44.6坪的24樓物件，也以總價2252萬元、衝出拆算車位58.77萬元的高價，同樣創下龍井區最高單價。

對此，信義房屋中科東大店陳泱儒分析：「產業擴張、帶來中科周邊強大的居住剛需，是當地房價最大的支撐，其次，中科周邊並無大型重劃區，素地也較少，使新建案供給量少，都讓豪宅建商帶頭讓預售屋創出天價，中古屋房價連帶也節節高升。」

陳泱儒表示：「中科二期將帶來大量就業機會，除了台積電員工外，還有一系列的產業鍊剛需將進駐，預估未來率先反應的會是租金漲幅。」

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