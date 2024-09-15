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房貸錢荒衝擊　8月成屋待售量增5千戶

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▲銀行房貸逼近滿水位，房貸鬧錢荒，欲乎已對房市造成影響。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

銀行房貸逼近滿水位，房貸鬧錢荒，似乎已對房市造成影響。房仲統計，8月全台中古屋待售量增加約5000戶，月增2.5％。專家指出，房貸鬧錢荒狀況恐怕短時間內仍難以舒緩，未來幾個月交易量逐月收斂趨勢不變。

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8月以來銀行房貸逼近滿水位、房貸鬧錢荒，成屋中古屋市場待售量也出現增長。永慶房產集團統計各大線上售屋平台待售物件，並排除重複後，發現8月全台成屋市場待售量月增2.5%，較7月增加約5000戶左右。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近2年來房市買氣熱絡，市場更是瀰漫一股供不應求氛圍，但自8月起房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳，房市資金急凍，衝擊民眾購屋信心，供給量也隨之上升。

陳金萍進一步表示，七大都會區待售均呈現量增，「但不同產品待售量量增幅度並不相同，以目前市場交易主力的中低總價、小宅產品來說，因去化速度快，即使8月待售量增加，這類產品增幅有限，但中大坪數住宅相對去化緩慢，待售量增幅較為明顯。」

另外，觀察8月國內各大房仲公布內部交易市況，均較7月明顯降溫，顯見民眾因擔心房貸撥貸不如預期，購屋態度轉趨保守觀望。

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳金萍認為，房貸鬧錢荒的狀況恐怕短時間內仍難以舒緩。（示意圖／記者周宸亘攝）

陳金萍認為，房貸鬧錢荒的狀況恐怕短時間內仍難以舒緩，資金緊縮將導致房市交易量減少，「預估全年度交易量仍較去年的30.7萬棟量增，但未來幾個月交易量逐月收斂趨勢不變。」

房市專家謝銘元表示，根據《樂居網》資料，最新9月待售量創新低，探究背後原因，雖然近期房貸鬧錢荒，但屋主心態僅稍微鬆動，要讓屋主們開始想要賣屋可能還有一段時間，畢竟現在國內經濟表現仍佳，股市仍在2萬多點。

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關鍵字：房貸錢荒待售量永慶房市樂居網謝銘元

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