借款4千萬還不出　投資公司七期豪宅一拍底價1.27億

▲具有不動產投資背景的屋主因積欠4000萬元，名下七期豪宅進入法拍程序。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期百坪豪宅富宇「東方之冠」淪落法拍，債務人為具有不動產投資背景的「時代國際商務中心」，首拍底價1.27億元，不過根據售屋平台顯示，同一戶目前也在市面上銷售中，屋主開價1.37億元含精裝修。業者則認為，高總價物件銷售期較長，粗估至少二拍才有人出手。

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「東方之冠」位於七期市政路上，屋齡10年，外觀採新古典設計，產品規劃百坪起跳。本次遭法拍的戶別為10樓之3、10樓之5 ，總面積合計約281坪（含7車位），底價1億2760萬元，拆算車位後每坪單價約47.5萬元，首拍10月17日執行。

經查，債務人為時代國際商務中心，營業項目涵蓋一般投資、不動產買賣、不動產租賃、投資顧問等，因清償債務遭銀行聲請法拍，據判決書指出該公司至少還積欠約4000萬元債務。另，法拍筆錄顯示，現況2筆建物隔間牆打通為1戶使用，其中10樓之5內部已由裝潢系統櫃包覆，大門無法開啟，須從10樓之3大門進出。

▲雖然法拍戶底價已相當於市價，對於投資人來說吸引力不大，預估要到二拍以後才有機會出手。（圖／記者陳筱惠攝）

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該法拍戶位於中低樓層後棟，西側有一棟在建中的大樓，對採光、視野、隱私都有影響。回到價格面，同社區高樓層身價站上5字頭，法拍戶底價已相當於市價，對於投資人來說吸引力不大，預估要到二拍以後才有機會出手。」

值得一提的是，同一物件目前也在售屋平台上銷售中，屋主開價1億3730萬元且附精裝修，七期仲介廖香婷表示：「該案位於市政路上，又是鋼骨豪宅更是該建商代表作，過去該棟樓更被稱為『小聯聚信義』房價有撐，近幾年房價轉售價碼都超越5字頭大關。」

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