陳炳辰／火熱房市因《銀行法》栽了　新案市場「供需兩樣情」

▲房貸風暴燒到預售屋，近來案場來人、成交組數都見下滑。（示意圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

房貸風暴燒到預售屋，近來案場來人、成交組數都見下滑，但供給量大，市場恐呈供需兩樣情的態勢，誰都想不到原本看不到熱況盡頭的房市，終在《銀行法》72-2規範前栽了一個大跟斗。不過從過往經驗，台灣民眾對房地產變化一向有很高的適應力，現在市場休息是為了走更長遠的路。

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《住展》雜誌針對北台灣房市928檔期推案預估量，達2619.5億元，較去年同期實際推案量成長約837.9億元，年增47％，又創紀錄新高，北北桃計有8筆破百億元指標案上場，一如預期建商積極度延續著上半年房市熱潮，在最後檔期全力衝刺。

此外，年底還也指標大案進場，估北台灣全年可能突破1.3兆元，甚至蛇年還可寄望台北市南港區與桃園市青埔重劃區指標案，熱度看來一路延燒到明年。

然而，相較於供給面的樂觀，需求面卻已轉向，自7月點燃的銀行房貸額度上限危機，本被認為只有成屋市場與即將交屋的預售案才牽扯其中，預售市場可隔岸觀火，如今風暴似乎開始全面蔓延，建商還抱持打不退信念的同時，買方則慢慢停下腳步觀望，第一線案場觀察恐已呈供需兩樣情的態勢。

有意從成屋市場換屋至預售案的族群，如今成屋買氣卡關，增加成屋轉手難度，前進預售的姿態跟著放緩。再者還有整體信心的影響，反映在最新的住展風向球降溫，帶看、成交組數都見下滑，龍年得大大提防從年初的飛龍在天，來到年尾卻逆轉直下，落入龍困淺灘的開高走低窘況。

▲誰都想不到原本看不到熱況盡頭的房市，終在《銀行法》72-2規範前栽了一個大跟斗。（示意圖／記者項瀚攝）

至於一旦建商終於有感，將部分新案延後明年推出，得更留意今年下半年銷況不比上半年的不爭事實，如果下半年上場新案開始有去化走緩跡象，就會是準備延後進場的新案要延多久的關鍵之一，蛇年上半年都在觀察期也說不定，誰都想不到原本看不到熱況盡頭的房市，終在《銀行法》72-2規範前栽了一個大跟斗。

不過，台灣民眾對於房地產變化一向有很高的適應力，包括2次房地合一稅、實價揭露調整、以及《平均地權條例》修法，和多次央行打房政策，都澆不熄買房保資產的執念，也在於沒有更好的增價資產工具選向，當前的休息是為了走更長遠的路，依照歷史經驗，淹腳目的台灣錢仍將對房市有所擁戴。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所



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