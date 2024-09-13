台積、美光南科購廠「接班區」　預售新案最低2字頭

▲台積電、美光8月陸續砸錢買進群創、友達廠房，讓南科房市再成焦點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

產業效應持續發酵，台積電、美光8月陸續砸錢買進群創、友達廠房，讓南科房市再成焦點，被定位為南科衛星園區的台南產業園區，區內有不少台積電中下游廠商進駐，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區，還有2字頭價格，門檻相對親民。

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台積電8月宣布以171.4億元，收購群創位於南科新市的南科廠及附屬設施，記憶大廠美光不甘示弱隨即也斥資81億元，買下友達位於台南產業園區的3座廠，讓南科周邊房市再度備受矚目。

▲13日2期「希望の翼」動土，該區買家不乏來自南科的科技人。（圖／記者張雅雲攝）

泰嘉開發董事長呂金發表示，台南產業園區面積約494公頃，除了產業用地，特別劃設31.34公頃的社區住宅用地，主要是提供園區廠商員工的居住需求，方便就近上班，是全台罕見園區和住宅合一的產業園區，距離南科車程約15~20分鐘，買家不乏來自南科的科技人。

該區大樓首案「世界之心」開賣短短5個月，已近完銷，根據實登，均價為30萬元，社區542戶已實登471戶，13日2期「希望の翼」動土。

▲對自住客來說，2字頭價格頗具吸引力。（圖／記者張雅雲攝）

呂金發透露，近年台積電在全台不斷設廠，南台灣房市能見度都集中在高雄、嘉義，台南近期因台積電、美光入手群創、友達廠房，把產能拉回台南，讓周邊房市再成焦點，該案預計第4季開賣，主打台積宅開價2字頭，總銷約33億元。

對台南產業園區周邊房市，《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，南科周邊如新市、善化等區域，成交價最高已出現4字頭，驚呆在地人，台南產業園區2023年中古大樓均價為27萬元，近3年房價也出現25%成長，周遭交易量主要集中在產業園區東側的安南國中、安中路三段商圈等，主要為在地剛性需求，價格也有一定支撐。

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