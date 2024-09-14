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「把你當親生女兒！」住進男友家被當女傭　1年後妹子超慘下場曝

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO洗曬全家人的衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些情侶交往後會選擇同居，也有人直接搬進男友家中，不過一名女網友血淚勸世，為了省房租錢，搬到男友家住，想說不能白吃白住，吃飯錢會主動付，一個月下來比租房還要貴，在家裡被當免費女傭，做全家人的家事，還得忍受男友家人的酸言酸語，「別相信另一半的爸媽說把你當親生女兒看」。

女網友在Dcard發文，與男友考上同一所大學後決定同居，為了省房租，男友說服她搬進家裡一起住，男友爸媽也表示歡迎，把她當作自己的女兒，「但總不能在別人家白吃白喝，所以跟男友出門的時候，我都會幫他付吃飯錢，也會買甜點、禮物回去給男友爸媽」，每個月花費比租屋還要貴。

不久後，男友家人希望她幫忙做家事，洗碗、掃地、拖地、洗曬全家人的衣物，但想說住在別人家幫忙一下很合理，後來男友家人開始對她酸言酸語，「好像我已經是他們的媳婦一般」。一年後她搬出去住，卻還被男友家人訓話，「我在他們家白吃白喝不要臉」、「去他們家坐月子的，爸媽沒教好」。

▲▼洗碗,洗餐具,做家事。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO一年後受不了搬出去。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO崩潰，不僅沒有省到房租，還要做全家人的家事，並且承受男友家人的罵名，更令她難忘的是，一旦跟男友吵架，就會被嗆「這是我家，妳滾出去」。她奉勸女生不要傻傻的，不要相信另一半的爸媽會把妳當女兒看，也不用指望男友會幫妳說話，「因為他就是最大得利者」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「血淚經歷，這真的應該廣為宣傳，住進去爽的只有男生而已，妳還順便幫忙培養媽寶（會這樣提的男生，80%就是媽寶）」、「以後結婚也不要跟對方爸媽住」、「妳很幸運耶，結婚前提前體驗」、「我老公親戚兒子的女友真的就是這樣…在他家住了5年，還以媳婦之姿幫忙治喪，最後親戚兒子甩掉她」、「其實很簡單，繳房租，房租遠比家事那些更符合公平的對價關係，如果繳了還被要求做事或嫌東嫌西，就完全不是妳的問題了」。

關鍵字：同居省房租免費女傭家事愛情的代價

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