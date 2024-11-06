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資金流進台中高鐵特區　三大國際指標吸引企業佈局

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中位處台灣中心，高鐵通車後，成為南來北往的企業主必經之地。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台灣住宅不動產，受惠產業升級、營建成本大漲雙助攻下，房價居高不下，也引起政府關切房市是否過熱，更因此祭出不少限制，但實際觀察，不論是《境外資金匯回管理運用及課稅條例》首波解禁、台商在中美貿易戰下的鮭魚返鄉，大筆資金仍須有停泊標的，而下一個房市熱點，皆指向商用不動產。

台中位處台灣中心，因高鐵通車後，成為南來北往的企業主必經之地，再加上中台灣本就是台商大本營，不論是國際貿易、精密機械、傳統五金、車用系統、風力發電、自行車產業都是世界翹楚，近年台中再加上半導體科技業加持，台中儼然已經成為台灣核心地帶。

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中陸海空交通逐步完備，不論是大型會展中心、黃金60里的科技縱谷，在產業前景帶動之下，人口磁吸效應更是可期。（圖／業者提供）

根據整體都市規劃，台中重劃區「水湳經貿園區」以世界都市為開端，將在2026 年啟用的「台中國際會展中心」就是規劃為台中市舉辦國際性展覽及會議中心，未來將成為中部邁向世界展銷的跳板。

距離水湳「台中國際會展中心」車程15分鐘的台中高鐵特區，就擔任台中門神的角色，未來將迎接來自全世界各地的商務客、企業主，在地業者就細數，台中高鐵特區三項國際指標皆已達標，從各面向來觀察，該區都將成為下一個商辦熱點。

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中高鐵除了是中台灣唯一三鐵共構站外，串接台灣最主要的國道1號、國道3號以及台中命脈74環線，再加上中彰、中投省道加持，地段不敗。（圖／業者提供）

台中高鐵特區第一項指標「交通」，在高度國際化都市中，絕對是公眾運輸共構越多、越複雜的站點最為吸金，台中高鐵除了是中台灣唯一三鐵共構站外，更因地理位置的先天優勢，串接台灣最主要的國道1號、國道3號以及台中命脈74環線，再加上中彰、中投省道加持，地段不敗。

第二項指標「民間投資」，光是國泰金控（2882）旗下國泰人壽，就已經積極布局烏日高鐵特區，包括與永聯物流開發合作、投資31億元興建的首座城市共享物流產業基地「物流共和國園區」，以及投資逾億元的國壽教育訓練暨行政中心，合計投資金額已超過60餘億元。

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 台中高鐵特區吸引大批民間投資進駐，上圖為國泰物流中心、下圖為全台最大開發案「D-ONE第一大天地」。（圖／業者提供）

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

全台最大開發案「台中D-ONE第一大天地」已動工力拼2026年底完工營運，並搭配國際五星奢華酒店及國際金融大樓、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施，以台中門戶、台灣新地標及世界櫥窗為主軸，預估可創造350億元年營業額，提供1萬8000個就業機會。

第三項指標「人口」，台中短短幾年晉升台灣第二大城市，陸海空交通逐步完備，大型會展中心、黃金60里的科技縱谷，又位處中部七縣市之首，在產業前景帶動之下，人口磁吸效應更是可期，這不僅帶動房市成長，在產業、商業、居住環境相輔相成下，也成為國際化都市指標。

其中，台中高鐵特區更具備商業動能、人潮、三鐵共構、公路系統等基礎條件，高鐵特區將成商辦聚落，總太高鐵商辦新案「總太V1」地理位置就位於高鐵二路、高鐵東二路、學田路8巷，距離「台中D-ONE第一大天地」、台中高鐵站步行可達，全案基地1376坪，不僅三面臨路，距離七期、中科、台中機場都能暢行無阻。

▲▼ 台中,高鐵特區,商用不動產,商辦熱點,國際化,總太建設,辦公室,商辦,烏日,第一大,物流共和國,廠辦,門面,三鐵共構,台中高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲總太高鐵商辦新案「總太V1」地理位置就位於高鐵二路、高鐵東二路、學田路8巷，距離「台中D-ONE第一大天地」、台中高鐵站步行可達。（圖／業者提供）

值得注意的是2050年全球政策為淨零排碳，所有商用不動產都將面臨到「綠色通膨」議題，未來有無ESG的規劃，不僅反映在售價，也將大幅反應在租金行情上，而過去興建落成的商辦大樓，將會面臨到「棕色折價」的情況，一來一往下的收益價差，將成為企業主最重視的一塊關鍵。

「總太V1」全案規劃符合ESG與企業所需，目前正在申請黃金級標章，營造面以節能減碳為宗旨，替企業主提供世界等級的國際級商辦，另一利多則是，台中高鐵特區目前房價基期被低估，不論是住宅或是商用不動產，在未來建設逐步兌現下，目前仍在相對低點，加上高鐵特區因地點特性縮短了雙北距離，國際企業更能就近管理廠區事務，將成為滿足企業總部選定的熱點。

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