2000萬「買竹北房還是0050？」　他曝選擇1關鍵：才能笑著出場

▲該買房還是投入股市？（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

擁有一筆資金會想要買房，還是投入股市？一名資深房仲表示，很常遇到客人問「有一筆閒置資金想要做投資，猶豫該買竹北房，還是買大盤型ETF 0050？」他建議，選擇自己擅長且熟悉的項目，才可以笑著出場，而目前新竹的房地產是依附科技業的景氣，如果看好新竹科技業，投資新竹房也算是投資科技產業。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的房仲發文表示，之前有位客人問他，已經有一間自住房了，有一筆閒錢想投資，猶豫要買2000萬竹北房還是大盤型ETF，「投資的標的選擇有很多，投資什麼都可以，但務必要選擇投資自己擅長熟悉的項目，這樣你才比較能抱到最後、微笑出場。」

他發現很多人看到別人賺錢，就跟風投資，忽略了標的特性與自己可承受的風險，「故當市場突然來個雜訊時，很容易錯賣在一個不對的時機點。投資首要求穩，而後才是追求投報。」

若竹北房跟大盤型ETF要再仔細分析，他坦言，大新竹的房地產基本是依附科技園區一線大廠的景氣而興衰，若看好新竹科技業接下來幾年的榮景，那麼購買新竹房也算是變相地看好投資科技產業。大盤型ETF以0050為例，年化報酬率在過去10年中已經相當不錯，但房地產投資的金融操作更具有優勢，「房子可以透過貸款，達到資金的槓桿倍數操作。」

當前股房價格皆已達到一定程度的水位，「投資可以大膽、但也務必審慎評估」，他建議進場前要先做好停損點、資金要放多久、最壞狀況發生時如何應對。

本文獲「Lin's竹北房產筆記」授權轉載。