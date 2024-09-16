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股災+房貸之亂衝擊　7月預售量縮22%「創近5個月新低」

▲▼看屋照,預售屋,賞屋,帶看,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲7月受股災、房貸之亂影響，預售實登揭露量縮至1.26萬件，月減22%，寫近5個月新低。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

7月受股災、房貸之亂影響，預售實登揭露量縮至1.26萬件，月減22%，寫近5個月新低。信義房屋專家表示，事件初期市場都會比較恐慌，但房貸之亂7月下旬才開始，要繼續觀察8、9月數字。

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據最新預售實價資料，全台6月預售出現1.6萬件大量後，7月因股災與房貸之亂，量縮至1.26萬件，寫下近5個月新低，月減22%。

不過，去年同期因《平均地權條例》上路基期較低，因此7月預售揭露量年增仍達9成。進一步觀察七都，月減最重的為北市，減少38%，而桃園月3%最為穩健。

▲▼ 。（圖／信義提供）

▲7月全台預售實價登錄揭露量整理。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然預售到交屋還有一段時間，但購買預售案除了一般自用需求，也有置產型買方，現在預售交屋房貸也不如先前容易，非首購買方會擔心未來是否交屋時也遇到類似問題。

曾敬德說：「事件初期市場都會比較恐慌，加上可能好賣的案子前幾個月熱銷，新推案跟不上也有可能，7月又碰上股市創高後的大幅回檔，都可能是影響7月預售降縮的原因。」

曾敬德補充，雖然房貸之亂大概7月下旬才開始發酵，要繼續觀察8、9月份預售市場揭露數字，判斷是否對於一手市場也造成衝擊，「但現在陸續有些案場傳出來人量減少，加上營建類股指數也出現一波修正，上半年房市熱銷狀況已過去，未來預售市場回歸理性購屋氛圍。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然8、9月市場買氣不如上半年的格局大致確立，但股市目前已停止大跌，而是呈現盤整格局，房貸之亂在政府出面喊話後，利空也有稍微消化的現象，估未來買氣不至於雪崩式下降。

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關鍵字：預售交易量股災房貸之亂信義房屋曾敬德

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