台中升格後暴增20萬人　前7個月住宅核照數全台冠軍

▲台中市前7個月住宅核照宅數1萬6120宅，幾乎與六都之外台灣的住宅核照數1萬6808宅差不多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市前7個月核照樓地板面積達20萬坪、住宅核照宅數1萬6120宅，雙雙居全台之冠，幾乎與六都之外台灣的住宅核照數1萬6808宅差不多，推案量龐大代表剛需強勁。業者認為受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠產業等重大建設利多帶來人口紅利及房市剛需，台中早已成為全台推案的一級戰區。

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台中市升格六都後的13年，設籍人口增加超過20萬人。對此，鄉林集團董事長賴正鎰說：「尤其在台中市府日前公開宣布捷運藍線明年將全面動工，預計10年後通車，受惠軌道經濟及中科台積電二期擴廠產業等重大建設利多帶來人口紅利及房市剛需，台中早已成為全台推案的一級戰區。」

▼1-7月六都商業類建照核發年增減表。

區域 2024年1-7月件數 總樓地板面積 2023年1-7月件數 總樓地板面積 件數年增減率 面積年增減率 新北市 3 5,730 6 7,465 -50.0% -23.2% 台北市 2 10,483 4 43,834 -50.0% -76.1% 桃園市 7 8,830 9 5,437 -22.2% 62.4% 台中市 20 200,275 13 13,618 53.8% 1370.7% 台南市 6 3,242 10 28,259 -40.0% -88.5% 高雄市 4 2,806 6 5,298 -33.3% -47.0% 全台 42 292,357 48 161,879 -12.5% 80.6%

▲全年台中推案量將再創新高，來到5000億元大關，也反應了中台灣確實有新居需求。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「台中大型商用不動產投資在這幾年也是遍地開花，包含開幕未滿一年的東區三井Lalaport、明年還有緊接著北屯漢神洲際購物中心啟用，最大的貢獻來自於烏日高鐵特區站前的D-ONE第一大天地也預計2026年落成，這也就是商用不動產需求逐年增長的緣故。」

白洪章進一步表示：「以住宅量來說，台中928檔期預估會有千億元的規模，大案部分受到建照延遲影響落在第四季，但整體全年台中推案量將再創新高，來到5000億元大關，也反應了中台灣確實有新居需求。」

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