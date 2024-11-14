男友「半個月都住她租屋處」該收房租嗎？網戰翻：覺得很見外

▲男友偶爾會與原PO同住。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

租金對許多人來說，算是一筆不小的開銷。近日有一名北漂的網友發文表示，她目前在外租屋，而男友每月會有一半的時間與她同住，大家覺得她需要向對方收取房租嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友偶爾（半個月）來住我的租屋處，要跟他收房租嗎」為標題發文，提到她在外租屋，男友則住在家裡。兩人剛交往時，因為男友到她租屋處同住的時間不多，所以她心想著收房租似乎很怪，但隨著時間拉長，她的想法則漸漸不同。

原PO透露，兩人交往幾年後，男友到她租屋處過夜的時間變多了，現在一個月有一半的時間會和她住一起。由於水電費有明顯增加，因此她就想知道，自己是否應該請對方幫忙支付一點水電費或房租呢？另外，兩人曾討論過住男友家的可行性，若原PO確定要住，則必須給男友家人一些房租，對此她也覺得合理。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我連提都不會提，因為不管你有沒有對象就是要付房租，開燈、冷氣自己一個人也是要用」、「我覺得他如果有負擔其他吃喝玩樂的費用或者幫忙做做整潔，我就覺得不用收」、「是我的話不會收房租耶！因為本來自己就要住啊，根本沒多負擔什麼，要房租我覺得很見外、傷感情」。

但也有網友表示，「你如果住他家都跟你收了，憑什麼他到你這不用」、「投可以收，一起生活本來就是柴米油鹽醬醋茶，現在只是男女朋友交往，往長遠發展也是要一起面對這些瑣碎問題」。