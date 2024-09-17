許家印遭令還債　在港「發跡屋」遭香港高院批准出售！

▲恒大因為資不抵債，被香港高院下令所有資產變現還債。（圖／CFP）



文／中央社

香港高等法院16日批准出售中國房企恒大集團創辦人許家印在港的一間住房，作為償還債務之用。這間房子被視為許家印的「發跡屋」。

有債主早前向法院提出，要求拍賣許家印在港的一處住房，這間房子位於九龍尖沙咀柯士甸道144號祥景樓，只有375平方英尺（約10坪），市價約港幣500萬元（下同，新台幣2000萬元），是許家印的「發跡屋」。

綜合本地媒體的報導，高院16日批准債主請求，作為清還人民幣53億元的部分欠款。

據報導，被告許家印一方16日缺席法庭聆訊。

今年初，恒大因為資不抵債，被香港高院頒下清盤令。到了4月，高院頒令恒大需要向中信集團旗下的和信恆聚償還人民幣53億元（港幣57億元）債項，否則就要出售產業還債。

由於許家印未能按照法庭的命令清還債項，和信恆聚6月向高院提訴，要求許家印交出其現值約500萬元的香港房產拍賣還債。

早前有報導指出，許家印於1996年創辦恒大，其後投資廣州房地產並賺到第一桶金，隨即於1999年來港，以175萬元買入柯士甸道144號祥景樓6樓A室的住房，實用面積375平方英尺（約10坪），目前市值約港幣500萬元（新台幣2000萬元）。

報導表示，這間住房是許家印在香港唯一以私人名義全資擁有的產業，被視為其人生的「發跡屋」。

▼恒大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

