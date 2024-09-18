茂德獨鍾台南鹽行　2個月斥15億拿下2500坪地

▲茂德建設2個月內共砸約15億元，買下永康鹽行重劃區約2500坪土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

茂德建設積極佈局台南房市，今年第三度在永康鹽行購地，2個月內共砸約15億元買下2500坪土地，根據實登公布，目前區域房價最高已站上5字頭，驚呆在地人。信義房屋專家表示，近期地主開價也跟漲。

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根據實登，7月茂德建設以張姓自然人名義再出手獵地，總價3億5238萬元，面積568坪，該地位於平道十二路，為住2用地，換算土地價格單坪62萬元。

台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，6月地政局標售鹽行重劃區土地，茂德分別以2.3億元、2億元取得414坪、351坪住宅用地，成交單價落在57萬元。

同月再出手獵地，面積1209坪，該地位於平道十路，為住宅用地，換算土地價格單坪60萬元。換言之，2個月內砸下15億1844萬元，取得2560坪地，單價介於57~62萬元。

日期 位置 坪數 總價 2024/6 平道段 184 號 414 坪 2 億 3829 萬 2024/6 平道段 204 號 351 坪 2 億 210 萬 2024/6 平道段 159 號 1209 坪 7 億 2567 萬 2024/7 平道段 153 號 568 坪 3 億 5238 萬

▲茂德近期入手鹽行土地。資料來源：台南市地政局、實價登錄。（ETtoday製表）

信義房屋永康鹽行店專案經理曾愛真表示，鹽行重劃區鄰近國道一號與台一線省道，並距離永康火車站約10分鐘車程，北外環道路3期工程已完工通車，可以快速通往南科，聯外交通便利，吸引不少南科族群購屋，已經有不少大型建商看好該區發展，紛紛到鹽行插旗。

曾愛真指出，鹽行近期已有不少工程師來此區購屋，帶動成交價快速飆漲。目前預售案如「國泰仰睦 」、「勝美AI」、「 遠雄山禾」等案，銷售速度也不慢，目前成交價已全面站上4字頭，根據實登，最高已達50.6萬元，首度站上5字頭大關。

陳雨利分析，茂德成交價也算合理，不過地價一直漲，成本降不下來，房價只好繼續挺進，未來推案開價站穩4字頭。

曾愛真表示，該區房價不斷上揚，地主對土地開價呈「上不封頂」心態，一般住宅用地開價也要55萬元起跳，且地主呈惜售狀態不急著賣，大多要等房價飆高再出售。

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