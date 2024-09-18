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昔飛虎將軍宿舍變私廚　1.25億賣新店人當現成房東

▲▼ 三餐四季,將軍故居 。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

▲新生北路三段巷內「三餐四季私廚」以1.25億元交易。（圖／台灣房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新生北路三段巷內「三餐四季私廚」以1.25億元交易，事實上該建物過去為高階軍官宿舍，飛虎將軍陳納德故居。該建物已被列為歷史建築，且併入隔壁13層社區大樓，不具開發效益，價值主要來自每月近30萬元租金。

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最新實價揭露，新生北路三段巷內附近「三餐四季私廚」餐廳整棟以1.25億元交易，該建物188坪，包含1~2樓，是1棟洋房老宅，原為1940年代的高階軍官宿舍，是飛虎將軍陳納德故居，現在建物已被文化部列為歷史建築。

經查謄本，買方為謝姓自然人，戶籍登記在新店安祥路山區。而該店面帶有租約，前3年每月租金為28.1萬元，第4～5年租金調整為每月28.7萬元。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，該店面鄰近捷運中山國小站，附近是雙城街商圈、晴光商圈，雖然店面位在巷內，不是正商圈範圍，但仍有一定客群人潮，換算毛投報率為2.7~2.76%，表現亮眼。

進一步觀察，本次店面交易還有包含5個平面車位，而每月28萬元租金不包含這5車位，若把車位租金也算進去，投報率可達3%水準。

建築師劉獻文表示，該店面雖看起來獨棟建物，但實際上在實價登錄、謄本上登記為13層大樓「遠雄首席」中的1樓部分，簡單來說開發商當初規劃建案時，由於該建物被列管，不能拆，所以就合併保留，而該建物基本上不具改建效益，容移應也已用完，買賣價值主要以租金投報來評估。

▲▼ 三餐四季,將軍故居 。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

▲「三餐四季私廚」過去為將軍故居，已列為歷史建築，且併入「遠雄首席」社區的一部分。（圖／翻攝自Ｇoogle Maps）

台灣房屋集團趨勢中心統計，近2年台北市的億級1樓店面交易狀況，去年上半年僅9筆，平均單價為124.8萬元，中山區交易最熱有4筆，而今年上半年已累計17筆，平均單價181.6萬元，其中大安區從去年零交易，今年有9筆億級店面成交，成為高價店面熱區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，大安區店面因單價總價皆高，過去幾年鮮少交易，不過隨著大巨蛋去年底啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使東區店面交易今年也有明顯回春跡象。

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關鍵字：三餐四季私廚古蹟將軍故居交易租金台灣房屋建築師劉獻文

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