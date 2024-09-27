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台中未來5年房市IN北屯　二次蛻變「機捷特區」搶進正是時機

▲▼ 金林,機捷,金林梧境 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中北屯區機捷特區開發的土地不超過5成，但隨著商圈的快速發展 ，人口對於新住宅要求產生新一輪的質變。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市居住人口數最多的北屯區人口已正式突破30.5萬人，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯區，而房市也隨著交通與人口紅利一飛沖天，隨著一個個新商圈的成形，北屯區蛋黃區也出現位移。

交通建設向來是區域發展之母，自台中捷運綠線4年前開通後，沿線房價受惠幅度驚人，尤其是位於台中綠線起點的北屯機捷特區，擁有起點站「北屯總站」，以及「舊社」、「松竹」三捷運站點、加上原有的74號快速道路可串聯國道1號、國道3號與國道4號，都讓整個大北屯後勢看俏。

從預售屋實價登錄資料來觀察，整個大北屯區房價排行從單元8、14期預售案觸頂8字頭開始，再來就是11期新案的7字頭，接著下來就是機捷特區的6字頭，房市量價高度集中於新興重劃區內。

北屯機捷特區已公開銷售建案超過40案，對照都市計畫書，機捷特區目前為止開發的土地不超過5成，但隨著商圈的快速發展，機捷特區商圈已經進駐燦坤、全聯、寶雅、康是美等連鎖店，與整體大北屯地區相比較，機捷特區與鄰近的11期、14期重劃區來比較，發展與整體房價仍顯親民。

台中從機捷前期一路經手6案的代銷業者分析，重劃區的發展通常要3＋8才能看出雛型，包含開發商首批進場的興建期3年，加上吸納人口、商圈成形的8年，以14期為例，重劃區腹地龐大，要集中發展仍須等待，但機捷特區不一樣，僅用了5年時間將大部分重劃區要發展的11年的機能縮短近一半時程。

▲▼ 金林,機捷,金林梧境 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在業界資歷超過30年土地開發經驗的金林建設董事長李金鑰，搶佔最北邊的文北段享有水岸步道與綠意環繞的基地。（圖／業者提供）

也就是因為機捷特區以「超乎預期的發展」，實現了最新一波動能，也激活的新的蛻變契機。探究其原因，其實就是對的「人事時地物」，人口大量移入、公共建設一波波、遇上房市多頭、地理位置享盡交通之便、大型商業機能不斷進駐下。過去機捷特區主要推案由惠宇建設最知名，目前即將推案的在地建商還有漢宇建設及金林建設。

前幾年，機捷特區推案大多以首購族為主力目標，隨著飛速前進的人口與機能，區域出現換屋動能之餘，機捷特區在2024年也吸引北部建商瘋狂插旗，包含台北豪宅創價建商新美齊就以單坪價格逼近152萬元，搶進機捷908坪土地，直接成為機捷地王。

讓機捷特區轉骨的，不是地價、不是房價，而是進駐人口的質變，在地業者分析：「機捷特區發展從在地品牌建商開始打響，經過5年後再吸引北部上市櫃建商搶進的根本原因，就是後勢發展更加看好，不僅換屋族出現，更多移居民眾、外來客更是看準機捷特區高品質的享受，讓機捷特區新案競逐，紛紛追求最高品質。」

這契機機捷特區也出現「再進化」現象，包含因人口大量移入，區段將迎接來新的國中小校區配置，在交通部分也做出對外聯開12條道路的新建計畫，大型旗艦型商場紛紛落腳下，不難發現機捷特區的二次蛻變也以極快速度邁進。

▲▼ 金林,機捷,金林梧境 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「金林梧境」規劃地上22樓超高樓凌空森瀑地標，延伸出的是約1.6公里的水岸步道。（圖／業者提供）

過去，以土地開發為主要業務項目的金林建設，在業界資歷超過30年董事長李金鑰就顯示出獵地精準的獨特眼光，在高密度住宅商業區的機捷特區，搶佔最北邊的文北段享有水岸步道與綠意環繞的基地，新案「金林梧境」選址在一座新興蛋黃區中，搶佔「離塵不離塵」的絕美角地，不僅擁有約1.6公里的水岸步道，更直面水曲濕地公園景觀綠意，可以說是機捷特區裡最高端的住宅區段。

此次金林建設以換屋型產品打入機捷特區，洞燭機先選擇文北段土地，不僅是基地絕無僅有，「金林梧境」更規劃地上22樓超高樓凌空森瀑地標，104戶0店面，規劃40～45坪產品。在地業者則認為：「機捷特區是我遇過最有活力的重劃區，也將成為北屯區受注目的『新』市區，尤其是因發展超前不斷補足的機能、商場、公共建設，機捷特區各區段的魅力依然綻放，未來台中5年房市主力仍在大北屯地區，尤其是機捷特區。」

關鍵字：台中北屯區房市交通機捷特區人口金林建設土開綠覆率公園宅水岸宅大彥工程劉偉彥五心服務金林梧境

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