台中未來5年房市IN北屯　二次蛻變「機捷特區」搶進正是時機

▲台中北屯區機捷特區開發的土地不超過5成，但隨著商圈的快速發展 ，人口對於新住宅要求產生新一輪的質變。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中市居住人口數最多的北屯區人口已正式突破30.5萬人，等於台中每10人，就有一位是設籍北屯區，而房市也隨著交通與人口紅利一飛沖天，隨著一個個新商圈的成形，北屯區蛋黃區也出現位移。

交通建設向來是區域發展之母，自台中捷運綠線4年前開通後，沿線房價受惠幅度驚人，尤其是位於台中綠線起點的北屯機捷特區，擁有起點站「北屯總站」，以及「舊社」、「松竹」三捷運站點、加上原有的74號快速道路可串聯國道1號、國道3號與國道4號，都讓整個大北屯後勢看俏。

從預售屋實價登錄資料來觀察，整個大北屯區房價排行從單元8、14期預售案觸頂8字頭開始，再來就是11期新案的7字頭，接著下來就是機捷特區的6字頭，房市量價高度集中於新興重劃區內。

北屯機捷特區已公開銷售建案超過40案，對照都市計畫書，機捷特區目前為止開發的土地不超過5成，但隨著商圈的快速發展，機捷特區商圈已經進駐燦坤、全聯、寶雅、康是美等連鎖店，與整體大北屯地區相比較，機捷特區與鄰近的11期、14期重劃區來比較，發展與整體房價仍顯親民。

台中從機捷前期一路經手6案的代銷業者分析，重劃區的發展通常要3＋8才能看出雛型，包含開發商首批進場的興建期3年，加上吸納人口、商圈成形的8年，以14期為例，重劃區腹地龐大，要集中發展仍須等待，但機捷特區不一樣，僅用了5年時間將大部分重劃區要發展的11年的機能縮短近一半時程。

▲在業界資歷超過30年土地開發經驗的金林建設董事長李金鑰，搶佔最北邊的文北段享有水岸步道與綠意環繞的基地。（圖／業者提供）

也就是因為機捷特區以「超乎預期的發展」，實現了最新一波動能，也激活的新的蛻變契機。探究其原因，其實就是對的「人事時地物」，人口大量移入、公共建設一波波、遇上房市多頭、地理位置享盡交通之便、大型商業機能不斷進駐下。過去機捷特區主要推案由惠宇建設最知名，目前即將推案的在地建商還有漢宇建設及金林建設。

前幾年，機捷特區推案大多以首購族為主力目標，隨著飛速前進的人口與機能，區域出現換屋動能之餘，機捷特區在2024年也吸引北部建商瘋狂插旗，包含台北豪宅創價建商新美齊就以單坪價格逼近152萬元，搶進機捷908坪土地，直接成為機捷地王。

讓機捷特區轉骨的，不是地價、不是房價，而是進駐人口的質變，在地業者分析：「機捷特區發展從在地品牌建商開始打響，經過5年後再吸引北部上市櫃建商搶進的根本原因，就是後勢發展更加看好，不僅換屋族出現，更多移居民眾、外來客更是看準機捷特區高品質的享受，讓機捷特區新案競逐，紛紛追求最高品質。」

這契機機捷特區也出現「再進化」現象，包含因人口大量移入，區段將迎接來新的國中小校區配置，在交通部分也做出對外聯開12條道路的新建計畫，大型旗艦型商場紛紛落腳下，不難發現機捷特區的二次蛻變也以極快速度邁進。

▲「金林梧境」規劃地上22樓超高樓凌空森瀑地標，延伸出的是約1.6公里的水岸步道。（圖／業者提供）

過去，以土地開發為主要業務項目的金林建設，在業界資歷超過30年董事長李金鑰就顯示出獵地精準的獨特眼光，在高密度住宅商業區的機捷特區，搶佔最北邊的文北段享有水岸步道與綠意環繞的基地，新案「金林梧境」選址在一座新興蛋黃區中，搶佔「離塵不離塵」的絕美角地，不僅擁有約1.6公里的水岸步道，更直面水曲濕地公園景觀綠意，可以說是機捷特區裡最高端的住宅區段。

此次金林建設以換屋型產品打入機捷特區，洞燭機先選擇文北段土地，不僅是基地絕無僅有，「金林梧境」更規劃地上22樓超高樓凌空森瀑地標，104戶0店面，規劃40～45坪產品。在地業者則認為：「機捷特區是我遇過最有活力的重劃區，也將成為北屯區受注目的『新』市區，尤其是因發展超前不斷補足的機能、商場、公共建設，機捷特區各區段的魅力依然綻放，未來台中5年房市主力仍在大北屯地區，尤其是機捷特區。」