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錦新大樓直擊！　沒有猛鬼有樓鳳

大樓主委周朝陽表示，6樓宿遷同鄉會的宗祠屬於私人產權，盼外界不要再隨意進入拍攝。

▲大樓主委周朝陽表示，6樓宿遷同鄉會的宗祠屬於私人產權，盼外界不要再隨意進入拍攝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

錦新大樓的鬼故事太多了。曾有外送員在臉書靈異公社發文表示電梯不受控，逕自降到地下一樓，門打開只見一堵白牆。我們實際探查，因B1屬私人資產，並未開放通行，經樓梯下樓會看到禁止進入的公告，而電梯B1按鈕按下並無反應。

6樓的宿遷會館，也常常被編成鬼故事。該會館屬於宿遷同鄉會，內部設置各姓氏聯合宗祠。隨國民黨來台的江蘇省宿遷人，有些人沒有後代，過世後由同鄉會祭拜，同鄉會成員的後代也可將長輩牌位安放於此。該宗祠常被外人肆意入內拍攝，捏造故事，說是祭祀大樓火災的亡者、跳樓自殺者。

同鄉會宗祠　多穿鑿附會

該同鄉會在臉書經營粉絲專頁，固定發表會刊，已達167期。電話聯絡同鄉會理事長陳慧珍，她表示祖先遺訓是做人做事低調，因此不願露面受訪。宗祠是她的父親陳雲衢提議成立，父親95歲過世。電話中陳慧珍說，許多同鄉會成員多次澄清，但每到農曆7月，「就會再編一次鬼故事，編到連錯誤的地方都一樣，我們後來放棄了，就讓他們編吧。」祠堂雖是半開放、僅一簾幕遮蔽，但相當於住家內部神明廳，屬於私人產權，若有人擅闖，同鄉會將提告。我們詢問陳慧珍，可曾考慮將宗祠遷移，避免外人侵擾？「沒有經費呀。」活人要住，需要錢買房，列祖列宗的牌位也是如此。

大樓內部各樓層都有不少住戶堆置的雜物。

▲大樓內部各樓層都有不少住戶堆置的雜物。

時事評論者管仁健曾撰寫專文〈台北的「猛鬼大樓」被搬家了嗎？〉指出多家新聞媒體報導把「燒肉粽自殺事件」誤植於錦新大樓。同樣錯誤的報導內容一再出現，彷彿複製貼上，時間一久，連錦新大樓住戶也信以為真。而相關新聞透過網路快速推播，也造成錦新大樓成為自殺熱點，形成模仿效應。

長期參與媒體改革的中正大學傳播系教授管中祥表示，新聞媒體報導應進行查證，取得資料與發表新聞前也應核實。「如果不是原來地點或是真實地點，這對當地人是非常不尊重的，對讀者也不尊重。新聞報導最基本的就是事實，若連事實的查證都沒有，就會造成傷害，對亡者、居民甚至當地房價，這些錯誤的事實會出現影響。我常在課堂上提醒同學，蒐集到的資料必須經過確認，不是看到別人寫的它就一定都是對的。」

因跳樓事件頻傳，通往頂樓的樓梯間貼上了衛福部1925諮商專線的海報，亦有住戶自行擺放的香爐。

▲因跳樓事件頻傳，通往頂樓的樓梯間貼上了衛福部1925諮商專線的海報，亦有住戶自行擺放的香爐。

暗影藏樓鳳　出入者複雜

下午時分，我們隨機與住戶攀談。一位外送員回家躲太陽吹冷氣，他說從沒見過鬼，租這裡是因為林森北路店家多，外送單也多，工作方便。一位媽媽知道我們是記者，要我們別亂寫鬼故事，免得又有人跑來跳樓。「我最近問我兒子，是隔壁住色情行業的人恐怖？還是自由落體（跳樓）的人恐怖？我兒子說自由落體比較恐怖。」

所謂的情色行業，是一樓一鳳。外界看錦新大樓鬼影幢幢，其實裡頭活色生香。一位越南女子推著餐車離開錦新大樓，見我們攀談，緊張地說她只是送餐給同鄉朋友，問我們：「你們是警察嗎？」據我們了解，這裡的房租與鄰近大樓相較，不算特別便宜，並且一有物件就秒殺，大多是被樓鳳經營者租走。

錦新大樓一樓出入口。

▲錦新大樓一樓出入口。

根據多位地方人士說法，樓鳳們的國籍有越南、泰國、馬來西亞、印尼，多為逃逸外勞，也有打著SWAG情色主播的台灣人在營業。錦新大樓的出入很頻繁，除嫖客外，還有人專門為這些不能見光的女子們送物資。也因此，一樓通道6支監視器正對大門，乃是情色業者為了監控外面狀況而裝設。大樓門口管理員說話謹慎，僅告訴我們常有移民署盯哨，抓過不少人。「我都跟移民署的人講，追人不要追到頂樓，萬一情急之下跳樓怎麼辦？所以他們都在一樓盤查。」

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