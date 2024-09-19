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Google年砸1.58億租金　進駐劍潭新大樓12~20樓

▲▼ 承德168 。（圖／記者項瀚攝）

▲Google年砸1.58億元租金，進駐劍潭站旁剛完工的「CAAM承德168大樓」12~20樓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

捷運劍潭站旁頂級廠辦大樓「CAAM承德168大樓」12~20樓以每月1317萬元、每年1.58億元出租，據了解租客是搜尋引擎龍頭Google。該筆租金總價為台北市租賃實價史上第二高，僅次10年前內科「精英電腦大樓」月租1670萬元。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

捷運劍潭站旁「CAAM承德168大樓」剛完工不久，是由振業化工、浩安實業、微技實業聯合開發，規劃20層樓，為當地少有的新辦公大樓，由於規格砸重本，該大樓在商仲界也有重量級地位。

最新實價揭露，「CAAM承德168大樓」12~20層包含45車位，一共4212坪以每月1317萬元出租，拆算單價3321元，一年總租金就高達1.58億元，相當驚人，據了解承租方就是全球搜尋引擎龍頭Google。

攤開台北市實價租賃紀錄，本次月租1317萬元為史上第二高總價，而最高價的是在2013年內科的「精英電腦大樓」1670萬元出租，含車位面積一共1.16萬坪。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，士林一帶過往較少有新辦公大樓，先前辦公室租賃大多集中在士林官邸周邊、德行西路、新開發的北士科等區，新商辦和科技廠辦租金行情大多介於每坪1700~2100元間。

丁玟甄說，「CAAM承德168大樓」一口氣出租大面積，租金單價又達到3321元，行情不亞於市區新完工的商辦，而這也反映特定產業對於符合ESG規範辦公大樓的強勁需求。

▲▼劍潭捷運站,士林,大樓。（圖／記者項瀚攝）

▲「CAAM承德168大樓」位於承德路上並緊鄰劍潭捷運站。（圖／記者項瀚攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「CAAM承德168大樓」雖然使用分區為工業區，定義上為廠辦，但如此高規格的建物規劃實屬稀有，且地段精華，位於承德路緊鄰劍潭捷運站，廠辦又有其不可取代性，像是載重、電力等條件才符合特定廠商需求。

黃舒衛接著表示，外商基本上傾向租賃，非購置，放眼整個台北市，新完工又能提供足夠面積的廠辦大樓非常稀少，這些都是「CAAM承德168大樓」能快速媒合知名科技大廠，每坪租到3000多元的主要原因。

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關鍵字：Google搜尋引擎龍頭科技廠外商劍潭租金CAAM承德168大樓黃舒衛丁玟甄第一太平

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