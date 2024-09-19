富華創新5.15億回歸廍子　拼完「總太大道」角地

▲原名總太地產的富華創新（3056）再砸5.15億元搶進北屯區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

原名總太地產的富華創新（3056）公告購入北屯區太原段110等5筆土地及地上物，共計644坪，位置就在過去總太地產造鎮大案的黃金角地，現為便利商店經營中，此舉可說是拼上總太大道最後一塊拼圖，砸下5.15億元、單價每坪80萬元也創下區域新高紀錄。信義房屋專家表示周邊新案都已經坐5望6。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

北屯太原路段因中國醫BOT案翻紅，未來將逾2000名醫護就業人口進駐，也帶動周邊新案暢旺，成為房市當紅炸子雞，購地最知名的案例就是2022年豐邑機構以總價44.8億元收購太原夜市用地7315.63坪，當時拆算土地單價為每坪61.2萬元，如今富華新每坪加價20萬元搶下角地644.7坪，業界推估未來續整合的機率高。

▲新購入的土地周邊更是過去總太諸多造鎮大案，包括「總太心所向」、「總太明日」、「總太聚作」、「總太2020」、「總太Melody」、「總太青境」…等6個社區合計逾5000戶。（圖／記者陳筱惠攝）

該土地位在太原路三段、祥順路口，目前地上物有開設中7-11、居酒屋、築間火鍋店，而鄰太原路方向的正隔壁也是原本總太地產的接待服務中心約有800坪，兩者合計有超過千坪以上開發規模。

不過富華創新發言人黃忠信表示：「剛取得的土地，地上物有租約，6個月後才會交地，該塊地也會獨立開發，最快明年才有新動作。」

而新購入的土地周邊更是過去總太諸多造鎮大案，包括「總太心所向」、「總太明日」、「總太聚作」、「總太2020」、「總太Melody」、「總太青境」…等6個社區合計逾5000戶、上萬名住戶，不但是名符其實的「總太大道」，以其開發面積與社區人數來看，堪稱總太帝國一條街。

▲富華創新（3056）公告購入北屯區太原段110等5筆土地及地上物，共計644坪。（圖／翻攝自Google Maps）

信義房屋北屯松竹店吳俊霆觀察表示：「其實周邊預售案銷售狀況，也如土地搶手程度一樣火熱，富華創新享有地利之便，也顯示現在台中土地行情真的太可怕，房價部分，從『太原Yes』迅速從4字頭狂奔至最高58.8萬元，近期將進場的新案如『大城知丘』、10期重劃區的富宇『原上琚』都已傳出單價坐5望6。」

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？ 你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

信義房屋更多相關新聞

