看房前要先「同意開價」簽意向書！他一聽售價心涼了：好難

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近年房價居高不下，房市也相當火熱，前陣子更是有相當瘋狂的看房潮。馨傳不動產執行長何世昌就分享友人故事，對方跟他抱怨，家族中有晚輩在一段時間前預約了一個建案，卻一直等不到回應，受不了便主動聯繫。結果建商稱，要看房得先同意售價，並簽意向書，可一聽到售價，令人瞬間心涼。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，有位老朋友向他抱怨，家族中有個晚輩在許久前就預約要看某一建案，但建商遲遲沒有答覆何時能看。最近，晚輩不想再乾等了，於是去電詢問看房一事。

然而，建商卻先報上價格「一坪售價XXX萬」，接著就提但書，「要先同意售價，並且簽意向書，簽完意向書後才能看房子」。但想看房的晚輩聽到售價，心都涼了。友人就直嘆，「不是說市場變冷了嗎，怎麼連看個房子都這麼難？」何世昌則打趣回，「建商的心還是熱的」。

這段對話引發網友討論，「房市熱代表的就是現實中有錢人比不少人想的多很多」、「市場要真的見冷。就是購屋的人心態不再急著想看想買。那麼市場就會真的冷下來。不過，現在一堆人眼巴巴在等市場冷。等價格甜一點。還是想進場啊！」「現在還在看房的買方不是超級剛需就是直接現金買」、「簽就簽，簽又不用錢快給我看」、「其實人心很脆弱，稍微有點風吹草動，資金就縮手了。」