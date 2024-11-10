ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看房前要先「同意開價」簽意向書！他一聽售價心涼了：好難

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年房價居高不下，房市也相當火熱，前陣子更是有相當瘋狂的看房潮。馨傳不動產執行長何世昌就分享友人故事，對方跟他抱怨，家族中有晚輩在一段時間前預約了一個建案，卻一直等不到回應，受不了便主動聯繫。結果建商稱，要看房得先同意售價，並簽意向書，可一聽到售價，令人瞬間心涼。

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，有位老朋友向他抱怨，家族中有個晚輩在許久前就預約要看某一建案，但建商遲遲沒有答覆何時能看。最近，晚輩不想再乾等了，於是去電詢問看房一事。

然而，建商卻先報上價格「一坪售價XXX萬」，接著就提但書，「要先同意售價，並且簽意向書，簽完意向書後才能看房子」。但想看房的晚輩聽到售價，心都涼了。友人就直嘆，「不是說市場變冷了嗎，怎麼連看個房子都這麼難？」何世昌則打趣回，「建商的心還是熱的」。

這段對話引發網友討論，「房市熱代表的就是現實中有錢人比不少人想的多很多」、「市場要真的見冷。就是購屋的人心態不再急著想看想買。那麼市場就會真的冷下來。不過，現在一堆人眼巴巴在等市場冷。等價格甜一點。還是想進場啊！」「現在還在看房的買方不是超級剛需就是直接現金買」、「簽就簽，簽又不用錢快給我看」、「其實人心很脆弱，稍微有點風吹草動，資金就縮手了。」

關鍵字：房市建商買房看房建案何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

伴侶秘密買房5年！女問「為何不說」　他狠甩封鎖：那是我的錢

國外一名女子在網路上認識一名大他5歲的男子，6個月後發現懷孕，就這樣為他生下一對雙胞胎女兒，生活將近10年。然而當她走進他的辦公室才發現，他5年前以自己的名字秘密買下一間房子，當她面對面詢問為何不告訴她時，他負氣收拾行李離去，甚至沒有和女兒們道別，直說「我沒做錯什麼」、「我用的是我的錢」，把她拋棄。

3小時前

購屋小白第1次買房「無電可用」！被回1句傻了：請共體時艱

7月就交屋了，已經過4個月卻無法入住！有購屋小白近日無奈表示，建商承諾的通電日期是7月22-23日左右，但因為友附近鄰居不同意線路經過，所以無法送電，可讓他生氣的是，完全沒有感受到建商的處理誠意，「僅不斷回覆請住戶『共體時艱』」，相當無奈。

5小時前

嘉義市公辦都更「1坪54萬元」　議員憂高房價定錨

嘉義市議會8日進行定期會工作報告，議員王浩質疑市府公辦都更案1坪最高達54萬元，恐造成高房價定錨效應；市府都發處表示，都更在市中心，高房價是市場預期，尊重機制。

5小時前

看房前要先「同意開價」簽意向書！他一聽售價心涼了：好難

近年房價居高不下，房市也相當火熱，前陣子更是有相當瘋狂的看房潮。馨傳不動產執行長何世昌就分享友人故事，對方跟他抱怨，家族中有晚輩在一段時間前預約了一個建案，卻一直等不到回應，受不了便主動聯繫。結果建商稱，要看房得先同意售價，並簽意向書，可一聽到售價，令人瞬間心涼。

5小時前

已付一成！他翻合約書慌了「沒交屋日」求解約　內行也喊怪

最近有買房族求助，買房合約書上沒有交屋日和使用執照日，「是違法的嗎？是可以跟建商無條件解約的嗎？」後悔自己當時太相信建商，沒有看清楚，現在已經付了一成，實在不知道該怎麼辦。對此，信義房屋專家也認為很奇怪，流程應該不是這樣走的，最好趕快找地政局或消保官處理。

7小時前

用廚餘機10分鐘「整間房子都臭味」　網指出關鍵錯誤：它不是黑洞

「廚餘機就是智商稅，建議別買！」一名網友發文表示，因為媽媽一直想買廚餘機，所以他先前就花了2000元，帶了一台二手廚餘機，然而實際使用後，「整間房子都是大鍋煮廚餘的味道」，害得他被家人揶揄嘲諷。貼文曝光後，則有網友指出，「要乾廚餘啦！湯湯水水要瀝乾，裡面都餿水當然會有噴味」、「廚餘要瀝乾再放進廚餘機才是正確使用方法」。

7小時前

養貓找租屋難　存款200萬想買桃園房！網狂推「1地區」：輕鬆入手

近期買房火熱，很多人都在說「現在不買就買不到，以後不買就買不起」，有網友表示，目前存款有200萬元，原本跟阿嬤一起住，但現在長輩要她搬出去自己住，由於有飼養一隻貓，不好找租屋，打算直接買房，想知道200萬元還可以買桃園哪裡。對此，許多網友推薦「楊梅」。

8小時前

淡水25年屋站上6字頭！　前屋主入手6年驚人翻倍賺

淡水25年社區成交6字頭，是近幾年淡水中古屋首次站上6字頭。驚人的是，前屋主僅持有6年多就翻倍賺，增值109%，對此在地房仲也感到驚訝。不論個案，信義房屋專家表示，當前政策之下，房價已不再續漲，但新青安買盤仍在，首購型小坪數物件相對吃香，但也要留意物件被銀行認定為投資型屬性產品，貸款上會不吃香。

9小時前

川普當選網憂衝擊「台積宅」　1區還有2字頭買盤穩

美國總統大選川普確定當選，外界也關注川普當選後，是否將衝擊台積電，引來網友上網發問，台積電外移對房市影響？台積電才剛在南科加碼購廠，周邊行政區的台積宅，近2年以善化區漲幅較高，出現1成漲幅，安定還有2字頭價格最親民。

11小時前

變置物架！ICU醫曝4家當「搬新家別買」　大票爆笑：我家也是

很多人搬家後，會重新採買家當。Icu醫生陳志金就以自身經驗分享，覺得搬新家後有幾樣東西可以不用買，包括運動腳踏車、鋼琴等等，理由是這些物品常淪為「置物架」或使用頻率極低。貼文爆共鳴，讓他不禁直笑「好多人看了覺得安心，原來自己不孤單。」

12小時前

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商打出「回頭價」　台中房市現..

農16「8座塔吊」齊發　在地：..

台中鍋物燒肉戰場再起　 同一條..

新房馬桶被施工人員轟炸！內行人..

房貸還有1100萬！想再背「1..

淡水25年屋站上6字頭！　前屋..

被抓包秘密買房5年　男氣炸：那..

4字頭成家！中和環球商圈房價親..

ICU醫曝4家當「搬新家別買」..

200萬想買桃園房！網狂推「1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

被抓包秘密買房5年　男氣炸：那..

購屋小白第1次買房「無電可用」..

嘉義市公辦都更「1坪54萬元」..

看房前要先「同意開價」　他一聽..

已付一成！他翻合約書慌了「沒交..

用廚餘機「整間房都臭味」　網指..

200萬想買桃園房！網狂推「1..

淡水25年屋站上6字頭！　前屋..

川普當選網憂衝擊「台積宅」　1..

ICU醫曝4家當「搬新家別買」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366