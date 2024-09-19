大慶市地重劃標售冷清　汎德1坪100.6萬標昌明段登地王





▲台中市地政局今（19）日辦理13期大慶市地重劃區抵費地標售，最終有50筆土地標脫，標脫率23.6%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局今（19）日辦理13期大慶市地重劃區抵費地標售，本次標售的規模可觀，但最終僅50筆土地標脫，標脫率23.6%，總標脫金額為約84.6億元，整體溢價率只有2.2%，業界表示，受到限貸令以及下午要招開央行會議，大建商全都觀望，也堪稱近年台中重劃區土地標售成績最低調的一次。

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此次台中市政府一口氣釋出212筆土地，合計總面積超過5萬坪，總底價更高達390億元，但最終僅50筆土地標脫，標脫率23.6%，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「本次13期土地標售釋出超過200筆土地，但大多數的土地面積低於300坪。」

▲由汎德（BMW）取得位於文心南路上面積逾1200坪的昌明段593地號，以總價約12.2億元標脫，換算單價帶來100.6萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



而少數超過千坪的大基地，又因底價直逼區段高水位，購地負擔較大，從此次溢價率約2％來看，買方加價意願也低，使得本次土地標售的反應不如以往熱切。」

不過，本次標售的整體表現雖低調，但仍有新地王產生，由汎德（BMW）取得位於文心南路上面積逾1200坪的昌明段593地號，以總價約12.2億元標脫，換算單價來到100.6萬元，奪下本次標售的單總價雙冠王，也締造13期重劃區的單價新高紀錄。

刷新區段地價高標的還有樂田段101地號，標脫總價約3.9億元，換算單價逾90萬元，一舉將樂田段的地價天花板從7字頭大幅推升，主要是該筆土地居永順路、三民西路交叉口，為本次標售少數釋出的雙幹道方正角地，且周邊不乏公園綠地預定地。

▲13期抵費地標售結果。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「13期大塊土地基本上都在建商手上，目前整合而出手的可能性比較高，另外標售底價土地價格已經平均市價，在『地價＝房價』的情況下，建商只要規劃中坪數，房價都會突破3500萬元大關，這個總價在市場接受度偏低，以目前短期來說這是一個房價高點，也讓此次買氣低落。」

對此，台中市政府地政局副局長劉正倫坐鎮開標現場，開標後他也表示：「標售底價由公正的估價師鑑價後設定。」對於標脫率23.6%，劉正倫則認為這是市場機制，一切尊重。

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