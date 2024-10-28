鄰居狗養室內「徹夜狂吠」！害開刀女復健期變15個月　她提告贏了

▲鄰居飼養犬隻頻繁吠叫，林女提告獲賠5萬。（示意圖／123rf）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭一名林姓女子控訴，社區鄰居一對情侶飼養犬隻，但卻頻繁吠叫、嚴重影響住戶睡眠，且林女111年9月因意外受傷手術治療，原本醫師評估只要2個月就可以復原，但在家休養期間頻繁遭狗吠聲侵擾，嚴重影響復原狀況，導致復健期拉長到15個月，因此提告求償薪資損失30萬元、精神撫慰金20萬元。法官審酌後，判飼主陸男應賠償5萬元。不得上訴。

判決書指出，林女與陸男同為該處社區7樓住戶，林女控訴，111年9月起陸男與其女友在住家中飼養犬隻，但兩人時常不在家，屋內犬隻只要聽聞鄰戶有人進出，就會不斷吠叫，且時常自深夜起至凌晨午夜不間斷，嚴重影響住戶休息。林女表示，她111年9月因意外受傷開刀，每周需復健2次無法工作，原本醫師評估2個月就能復原，但因遭狗吠聲侵擾、影響睡眠，致術後復原狀況不佳，復健期長達15個月，受有薪資至少30萬元以上之損失，且狗吠聲造成她精神痛苦，另再求償精神撫慰金20萬元，合計共50萬元。

對此，陸男則否認其飼養的寵物犬有長期吠叫、侵擾等情形，主張林女所述損害未具體證明存在，自然與犬吠聲無關。

原一審法官審理後，認定林女無法證明其損害與犬吠聲有因果關係，因此駁回林女請求。林女不服提出上訴，高院法官審酌，社區管理員證稱，該對情侶飼養之犬隻頻頻吠叫，因此時常接獲住戶投訴，曾前往察看情況，發現確實只要主人不在，狗就比較會叫；且林女也曾因狗吠一事向礁溪派出所備案，足見陸男飼養犬隻吠叫一事確實有與其他住戶發生糾紛。

法官勘驗林女提出錄影檔，46秒的影像畫面中有拍到陸男住家門口、門牌，且有明確錄到屋內不斷傳出狗吠聲，足足46秒、直到影片結束狗吠聲都未停止；此外，林女也提出LINE群組與其他住戶對話內容，均稱「7-8狗叫聲」、「影響睡眠」、「真的很頭痛」等語，綜上足見狗吠聲侵擾事證明確。

法官審酌，林女雖主張狗吠噪音導致她復健期過長、無法工作而受有薪資損害，但診斷證明書所載病名無法證明與噪音侵害有關，林女也無法舉證狗吠聲與傷癒時間延長有關，因此求償30萬元自不足採；而精神賠償部分，法官認為林女確實長期受狗叫聲所擾，審酌雙方經濟、損害程度等一切情狀，認為陸男賠償5萬元為適當。本案不得上訴。