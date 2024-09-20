央行重手！營建股先崩了　早盤指數重挫逾7%

▲央行祭出第七波信用管制措施，營建股率先反應，指數重挫7%。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／綜合報導

央行祭出第七波信用管制措施，出重拳打房，營建股率先反應，類股指數重挫7%，逾10家公司跌停。信義房屋專家表示，從營建類股投資人用錢投票就可看出，這次信心面與實質面恐怕都有影響。

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央行昨（19日）祭出第七波的管制措施，其中包括名下有房無房貸的民眾，申請第一套房貸無法使用寬限期，此外第二套房貸全台適用房貸上限5成，且央行總裁會後抑制房市態度堅定。

房市崩不崩不確定，營建股先崩了。今日台股大漲200多點，但營建類股指數早盤重挫逾7%，至早上10點半，指數一度最低來到581點，料短線測試8月初台股崩跌盤中創下609低點。

房市熱，營建類股指數，8月1日盤中一度寫下714.69的近年高點，隨著房貸之亂發酵，市場資金從營建股退潮，指數大幅拉回，2個月不到類股指數大幅修正超過16%。

▲央行的第七波選擇性信用管制措施，對於換屋族影響甚鉅。（示意圖／ET資料照）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行的第七波選擇性信用管制措施，對於換屋族影響甚鉅，全國一致適用第二套房貸成數最多5成，等於買房子要拿一半現金出來，對於換屋族資金會形成考驗。

曾敬德說，尤其前幾年房市景氣狀況不錯，有些購屋人去買預售屋，一買好幾戶，或跟著科技業下去投資，勢必得先想辦法應對，「從營建類股投資人用錢投票就可看出，這次信心面與實質面恐怕都有影響。」

曾敬德補充，雖然市場有一說房貸不好貸可以先買預售，但從代銷股也呈現大幅修正來看，市場資金似乎對此說法並不買單。

不過，分析師丁彥鈞表示，超出預期的利空政策祭出，股市有較大屬正常，認為第七波信用管制對營建股的影響是短期的，預估今天、下週一跌完之後差不多就反應完畢，畢竟營建指數不是剛創新高，從8月1日高點以來已修正不少，後續不至於徹底轉空，應呈現盤整格局。

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