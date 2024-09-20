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沒升息就是「假的」？投資人搖頭曝央行觀點：出手蠻重的

▲▼城市，都市，台北，都市計畫，房地產，房價，社會，居民，居住正義，住宅，房市，通貨膨脹，消費，生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行19日召開理監事聯席會議，維持利率不變，但續升準1碼，並祭出第7波房市管制。就有投資人表示，比起很多人哀號和嚴正看待，或是覺得沒升息都是假的，他直呼不太理解，「不覺得這次央行沒升息就是『假的』，我是真的覺得出手蠻重的。」

財經粉專「投資沙岸的揀貝人」19日晚間指出，即使按照平穩價格補貼後的CPI，看起來利率都還是太低，所以他個人同意該升息，但這只是個人想法，「從擬定投資決策的角度來看，央行一直以來都不太願意動利率，沒升息其實不會到很意外，尤其在目前的狀況下，升準可能比升息更精準的針對房產。」

揀貝人解釋，升息和升準的差異在於，前者影響的是資金的成本，後者則影響銀行可以放出去的資金量。在一個均衡的市場下，兩者效果相當接近，都會對全體市場產生影響。然而，央行現在的立場是，目前的市場並不均衡。

在央行的觀點下，目前的經濟狀況是傳產業績不佳，科技業卻表現強勁，而房地產市場看起來過熱。無論是72-2的比例，或是銀行的放貸比例，都已經逼近可接受的上限，而其他部分的需求卻沒有這麼強。

揀貝人便說，在這樣的背景下，升準明顯比升息更針對房產，這樣可以在不壓制傳產和科技業的資金成本情況下，收縮放給房地產的資金規模，提高房產的資金成本。

他指出，只有房地產的放款逼近上限，即使整體收水了，但其他貸款需求少於供給，對其他放款來說，升準的影響微乎其微。另外，再疊加其他針對房產的政策，他認為央行這次沒升息並不意味著沒有行動，「我是真的覺得出手蠻重的。」

※本文獲「投資沙岸的揀貝人」授權引用。

關鍵字：央行升準房市投資打房升息

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