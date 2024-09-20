無意打趴房市！央行「最嚴限貸令」他預測：投機盤被大幅擊退

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

央行近日發布第七波選擇性信用管制，就有資深房仲分析並分享自己的看法，總結來說，這次的信用管制將大幅打擊投機盤，但政府並無意將房市打趴，只是不希望房市如「搭火箭飛速地噴漲」。他預測投機盤將大幅退縮，交易量將明顯縮小，買方可能會持保守態度並觀望。

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲發文，整理4條快速解釋第七波選擇性信用管制。首先，自然人名下有房屋者之第一戶購屋貸款不得有寬限期，他解讀這是政府希望讓「偽首購」現出原形，雖然他們仍可以享有首購最高貸款上限85成和優惠利率，但每月的房貸現金流將不再輕鬆。

再來，自然人第二戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並擴大實施地區至全國。他分析，此舉將考驗過往未受到管制的區域，房價上漲是否實質。

第三點，對於公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款之最高成數由4成降為3成，他認為影響有限，因為這類客群的資產已具一定程度，一旦覺得麻煩，完全可以選擇全現金付款。第四點，餘屋貸款最高成數由4成降為3成，「這主要是要讓建商不要屯房，希望建商可以在預售期間將房子售出。」

最後他總結，這次的信用管制可以看出央行真的沒在手軟，直接大幅打擊投機盤，「違約還是什麼的，那也不甘政府的事，反正你有本事投資，就要有本事承擔風險。」至於最不受影響的，則是「真首購族及豪宅客層」，「其餘的人，你們自己好自為之。換屋該死，沒有第二句話。」

不過，他認為政府並無意將房市打趴，只是不希望房市再快速上升。他預測，接下來投機盤將大幅退縮，交易量將明顯縮小，買方可能會持保守態度並觀望。而對於賣方，則分為已完成與未完成貸款兩派，前者可能會繼續觀望，後者則可能因為新政策而感到困擾。