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台中「金龍海嘯」第一排　專家指：北屯機率高

▲▼北屯房市鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲央行推出7波選擇性信用管制，是否會造成拋售潮，將成下一個關注重點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

央行4年來推出7波選擇性信用管制，昨（19）日更替房市投下最狠管制，包含名下有房產者，第一戶購屋貸款不得有寬限期，第二戶購屋貸款最高成數降至5成且信用管制範圍擴大至全國，台中地區在公布修正標準後，隨即出現「降價」求轉售的案例。

《地產詹哥老實說》EP223／買房=炒房？　你口中的「萬惡投資客」從4大需求解讀房地產

打開網路售屋平台，台中市3屯區、海線地區，過去推案量大的地區，不少即將完工交屋的預售案開始出現轉手潮，其中更有北屯區預計年底交屋的個案，總共300戶量體，待售物件多達78件，等於整座社區有1/4想轉手。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雖然目前市面上尚未出現賠售的案例，但開價降幅最高已經打出「降價286萬元」求售的訊息。（圖／記者陳筱惠翻攝）

西屯區也有預計2028年才要交屋的社區，總戶數340戶，卻有178戶待售資料，等於整座社區有一半的屋主想出售。雖然目前市面上尚未出現賠售的案例，但開價降幅最高已經打出「降價286萬元」求售的訊息。

對此，台中資深房仲廖香婷則表示：「市場上待售物件也多有重複件問題，但『可換約』的物件其實一直都有，目前政策才剛公布之下，屋主反應速度尚未明顯量增，不過觀察過去想持有久一點，讓《房地合一稅》降到35%才要賣的屋主，有的不等了。」

對於未來是否會出現大量拋售，廖香婷認為：「在這一波信心面動搖之下，過去屋主想要淨賺200萬元的，現在確實有出現只要能賺50萬元、甚至平轉的屋主，至於房價會不會有修正空間，還是得觀察一段時間。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據台中市7、8月買賣移轉棟數「第一次登記戶數」來觀察，北屯區2個月來第一次登記戶數數量達2981戶。

而台中市的「金龍海嘯」第一排會沖向哪區，根據台中市7、8月買賣移轉棟數「第一次登記戶數」來觀察，北屯區2個月來第一次登記戶數數量達2981戶，佔了交屋區域前10名的4成，其次為太平區也有1243戶的量體。

全向科技房產中心總監陳傑鳴解釋：「昨日在第7波信用管制前，7月左右就已出現限貸風波，因此台中市7、8月交屋量大的地區，最有可能變成『金龍海嘯』出手限制貸款成數下，首當其衝的區域。」

▲▼ 買房簽約示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期第一次登記戶數大多前2~3年的預售推案交屋，而當時時空背景並未受到《平均地權條例》禁止換約的限制。（圖／記者陳筱惠攝）

第一次登記戶數的數字是針對預售屋、新建成屋第一次登記的數量，陳傑鳴說：「近期第一次登記戶數大多前2~3年的預售推案交屋，而當時時空背景並未受到《平均地權條例修正條文》禁止換約的限制，也因此接下來第四季甚至到明年第一季才交屋的個案屋主，都因可換約還有一波逃命潮，但也因此有機會出現一波新賣壓。」

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關鍵字：房市台中轉售潮信用管制房價打房

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