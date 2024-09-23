東森房屋彰化中山加盟店楊雅婷　榮獲「金仲獎經紀營業員楷模」肯定

▲具有「房仲業奧斯卡」美譽的「金仲獎」於9月19日隆重登場。

圖、文／東森房屋提供

具有「房仲業奧斯卡」美譽的「金仲獎」於9月19日隆重登場。一年一度的盛會旨在表揚在專業能力、客戶服務、誠信經營及創新上皆具備卓越成就的房仲從業人員。其中，東森房屋彰化中山加盟店的楊雅婷更是榮獲經紀營業員楷模獎項。不僅是對個人職業生涯的最高肯定，更對於東森房屋在服務品質上贏得了市場上的信賴。

專業與服務並重

楊雅婷表示，一路以來，我都堅持把客戶的需求擺前面，自己的利益放後面，這樣才能讓客戶真正信任自己，很榮幸可以在今年獲得金仲獎楷模的肯定，對我來說，不動產仲介生涯是非常幸福的人生！東森房屋彰化中山加盟店鄭順津店東表示，公司自成立以來，就非常重視服務品質及誠信經營。此次榮獲經紀營業員楷模獎的楊雅婷，以行動證明了房地產市場中堅守誠信與服務的原則，提供更具價值的服務。不僅實現了個人的成就，也反映視房產業為一生志業的堅持與熱誠。

展望未來 打造誠信品牌

東森房屋營運長胡淑惠表示，東森房屋一直以來不變初心，貫徹服務至上的理念，堅持「看見房子的真價值，聽見客戶的心裡話」的核心價值，讓東森房屋成為在消費者心中值得信賴的房產夥伴。隨著房產市場競爭日趨激烈，房仲從業人員不僅需要具備豐富的市場知識，更要在服務態度和誠信經營上不斷提升。

東森集團長期努力經營「東森嚴選」的形象延伸「森活好鄰居」，以確保品牌品質、保障消費者權利，在每一位客戶買屋、賣屋的重要時刻，東森房屋都陪在您的身邊。感謝所有長期支持東森的會員與夥伴們，每一位客戶的信任與支持，都是成為我們繼續前進的動力。未來將會持續秉持專業誠懇的服務態度，全力以赴為客戶提供最高品質的房產服務。

▲東森房屋彰化中山加盟店的楊雅婷更是榮獲經紀營業員楷模獎項。不僅是對個人職業生涯的最高肯定，更對於東森房屋在服務品質上贏得了市場上的信賴（左三為此次榮獲經紀營業員楷模肯定的彰化中山加盟店楊雅婷，左四為東森房屋營運長胡淑惠）。